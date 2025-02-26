Яндекс Поиск с Нейро научился отвечать на уточняющие вопросы

Казахстанцы теперь могут задавать вопросы Яндекс Поиску с Нейро в режиме диалога — как на русском, так и на казахском языке.

Сервис, работающий на основе нейросетей, стал удерживать контекст беседы и отвечать на уточняющие вопросы. Например, можно сначала спросить, в каком городе была первая Всемирная выставка, потом узнать, сколько раз она проводилась с тех пор, а затем уточнить, какие самые интересные изобретения на ней были представлены. А когда пользователь ищет варианты отдыха на Наурыз, он может следом уточнить, что его интересуют идеи для всей семьи. В процессе диалога можно задать Нейро до пяти дополнительных запросов — обычно этого хватает, чтобы получить исчерпывающий ответ.

Ответы Нейро можно увидеть прямо в результатах поиска, под поисковой строкой. Они появляются по запросам, на которые нет готового ответа в интернете, поэтому требуется изучить несколько тем. В этом случает Нейро анализирует информацию из разных источников и генерирует ответ с помощью нейросетей. Чтобы получить такой ответ, можно также перейти во вкладку Нейро.

Yandex Qazaqstan — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.