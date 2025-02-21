Цифровизация авиационной отрасли обеспечивает безопасность полетов и создает удобства для пассажиров

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун на заседании правительства доложил о проводимой работе по цифровизации авиационной отрасли.

Он отметил, что цифровая трансформация авиационной отрасли обеспечивает регулирование и безопасность через сертификацию, регистрацию и лицензирование персонала, воздушных судов и организаций, а также соответствие национальным и международным стандартам.

«В сфере гражданской авиации оказывается 58 государственных услуг, которые на 100% предоставляются в цифровом формате, что значительно упростило и ускорило процесс их получения. За прошедший год оказано 21 тыс. государственных услуг в электронном виде. Среди них — выдача разрешений на международные нерегулярные полеты, свидетельств авиационному персоналу, а также удостоверений членам экипажей», — проинформировал Дмитрий Мун.

Отмечено, что цифровая трансформация затронула не только профессиональное сообщество авиации, но и миллионы пассажиров. Ранее выезд за границу или даже перелет внутри страны мог стать стрессом из-за забытых документов. Часто граждане сталкивались с ситуациями, когда у них не было при себе удостоверения личности, свидетельства о рождении ребенка или доверенности на законного представителя, к примеру, если бабушка сопровождает внуков. Теперь в мобильном приложении eGov Mobile доступно 35 цифровых документов, включая удостоверение личности, свидетельство о рождении, цифровые доверенности на законных представителей.

Для обеспечения легитимности цифровых документов были внесены важные изменения в законодательство. В том числе, чтобы исключить случаи отказа в принятии цифровых документов, в статью 640 Кодекса об административных правонарушениях РК внесены новые нормы. Эти изменения обеспечивают полное признание цифровых документов и гарантируют их использование во всех официальных процедурах. Теперь цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Помимо введения цифровых документов были разработаны дополнительные сервисы, делающие поездки еще более комфортными.

Также вице-министр обратил внимание на функционирование сервиса проверки запретов на вылет. Этот инструмент, по его словам, позволяет гражданам моментально проверить наличие запрета на выезд из-за задолженности. В случае обнаружения запрета пользователь может сразу же оплатить долг через банковские цифровые сервисы. Как только платеж подтвержден, запрет снимается, исключая неожиданные ситуации в аэропорту.

Кроме того, совместно с Министерством транспорта проведен реинжиниринг более 70 бизнес-процессов для сотрудников отрасли. Ожидаемый эффект от цифровой трансформации: на 43% сокращение документов, предоставляемых гражданами и бизнесом, уменьшение количества шагов в процессах на 34%. К примеру, для государственной регистрации гражданских воздушных судов сейчас все записи о самолетах и пилотах хранятся на бумаге. Теперь вся эта информация будет храниться в базе данных. Инспекторы с планшетами сразу будут видеть всю информацию, и акты будут формироваться сами. Как итог, сократится время оказания госуслуги на 30 рабочих дней и в целом сократится количество входных документов.

В экосистеме Astana Hub также имеются стартапы, которые вносят новшества в систему авиации, они помогают покупать билеты онлайн, развлекают в полете и т. д.

По словам вице-министра, мировая практика цифровизации авиационной отрасли показывает, что в Европе разрабатываются полностью автоматические самолеты, которые могут взлетать и садиться без участия пилота, полагаясь только на искусственный интеллект и камеры. А в Китае, к примеру, идут испытания по внедрению междугороднего аэротакси. Это позволяет сократить время в дороге от нескольких часов до 40-60 минут. В США же активно используется виртуальная реальность для обучения пилотов. С помощью VR-гарнитур будущие пилоты могут тренироваться в реалистичной кабине самолета, что значительно снижает стоимость и время обучения.

Дмитрий Мун также отметил, что рекомендовал бы казахстанским авиакомпаниям рассмотреть возможность внедрения интернета на борту лайнеров. Кроме того, он обратил внимание на необходимость разработки законодательства, регулирующего полеты аэротакси, включая стандарты безопасности, лицензирование пилотов и ответственность в случае аварий.