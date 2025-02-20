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    Цифровизация в «Қазақстан Ғарыш Сапары» сокращает рабочие места

    Что будет с сотрудниками?

    20 февраля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун заявил, что цифровизация процессов привела к сокращению сотрудников в компании «Қазақстан Ғарыш Сапары». Автоматизация позволила заменить ручной труд алгоритмами компьютерного зрения и машинного обучения, передает Liter.kz.

    «Если ранее люди должны были мониторить карты, условно, глазами, то сейчас повсеместно внедряются алгоритмы, которые сокращают эти процессы»», — отметил он.

    Что касается дальнейшей судьбы сокращенных сотрудников, Дмитрий Мун уточнил, что не может дать точный ответ, но заверил, что компания заранее предупреждает сотрудников и проводит соответствующую работу.

    «Наши коллеги в таких случаях заблаговременно об этом сообщают, проводят соответствующие работы, чтобы находить какие-то следующие шаги в карьере сотрудников», — пояснил он.

    Цифровизация продолжает изменять рынок труда, и, как подчеркнул вице-министр, в будущем многие процессы будут упрощаться, что приведет к дальнейшему сокращению числа квазигосударственных сотрудников и госслужащих.

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