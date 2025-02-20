Цифровизация в «Қазақстан Ғарыш Сапары» сокращает рабочие места

Что будет с сотрудниками?

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун заявил, что цифровизация процессов привела к сокращению сотрудников в компании «Қазақстан Ғарыш Сапары». Автоматизация позволила заменить ручной труд алгоритмами компьютерного зрения и машинного обучения, передает Liter.kz.

«Если ранее люди должны были мониторить карты, условно, глазами, то сейчас повсеместно внедряются алгоритмы, которые сокращают эти процессы»», — отметил он.

Что касается дальнейшей судьбы сокращенных сотрудников, Дмитрий Мун уточнил, что не может дать точный ответ, но заверил, что компания заранее предупреждает сотрудников и проводит соответствующую работу.

«Наши коллеги в таких случаях заблаговременно об этом сообщают, проводят соответствующие работы, чтобы находить какие-то следующие шаги в карьере сотрудников», — пояснил он.

Цифровизация продолжает изменять рынок труда, и, как подчеркнул вице-министр, в будущем многие процессы будут упрощаться, что приведет к дальнейшему сокращению числа квазигосударственных сотрудников и госслужащих.