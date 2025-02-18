В Алматы внедрят интеллектуальную транспортную систему

Аким мегаполиса провел переговоры в Пекине.

Глава города Ерболат Досаев отправился в Пекин, чтобы перенять опыт в сфере градостроительства и применения инноваций в условиях мегаполиса. В Китае он встретился с представителями местной компании, одного из лидеров в области цифровых технологий, передает Sputnik.

«Стороны обсудили сотрудничество в цифровизации городской инфраструктуры и внедрении умных решений для транспорта. Inspur Group планирует создать в Алматы командный центр управления транспортом и внедрить интеллектуальную транспортную систему (ITS), что поможет улучшить координацию дорожного движения», — сообщили в акимате.

Также обсуждается открытие научно-исследовательского центра для разработки технологий в различных сферах, включая здравоохранение и охрану водных ресурсов. Эта компания уже разработала и внедрила технологии для умных городов, систем управления движением, налогового контроля и цифрового образования в более чем 120 странах мира.

Помимо этог, Алматы изучает опыт Пекина в градостроительстве. Досаев ознакомился с ключевыми аспектами генерального плана Пекина на 2016–2035 годы, включая экологические и градостроительные вопросы.

«Алматы и Пекин придерживаются схожего полицентричного развития, которое помогает равномерно распределить нагрузку между центром и районами. Это позволяет создать комфортные условия для жизни и развивать инфраструктуру с учетом экологии», — отметили в акимате.

Также аким подчеркнул важность переноса лучших практик из Пекина в Алматы для устойчивого развития мегаполиса.