В Казахстане начнут готовить специалистов по атомной энергетике и изготовлению дронов

В Астане состоялся торжественный запуск фестиваля «Город рабочих профессий», который стал крупнейшим мероприятием в области технического и профессионального образования страны.

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова и министр просвещения Гани Бейсембаев, а также представители ведущих предприятий и колледжей, студенты и эксперты отрасли. Фестиваль, проходящий в рамках инициативы, объявленной Главой государства, имеет целью усиление и трансформацию системы технического образования в Казахстане. Это направление особенно актуально в свете стремительного развития технологий и роста потребности в высококвалифицированных специалистах, передает Kazpravda.kz.

«Главным приоритетом Года рабочих профессий является трансформация системы образования, создание возможностей для молодежи и подготовка специалистов, способных работать в самых передовых отраслях, — отметил министр просвещения Гани Бейсембаев. Он подчеркнул важность создания новых стандартов образования. — С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования профессионально-технических колледжей увеличится в два раза, что станет важным шагом в поддержке учебных заведений и стимулировании подготовки специалистов по востребованным направлениям».

Кроме того, Гани Бейсембаев отметил важность глобальной интернационализации казахстанского образования: «Мы планируем внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов в области атомной энергетики, а также применение китайского опыта в сфере IT, конструирования дронов и машиностроения. Это поможет повысить конкурентоспособность казахстанских колледжей на мировом рынке образования. Мы стремимся подготовить таких специалистов, которые будут не только востребованы на местном рынке труда, но и на международной арене».

Важным нововведением станет создание Национального центра компетенций в Астане, который будет поддерживать и развивать студентов технического образования.

«Подобные центры уже успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и ОАЭ, и мы уверены, что они сыграют важную роль в формировании высококвалифицированных кадров для наших предприятий и отраслей», — отметил министр.

В рамках фестиваля была представлена уникальная экспозиция, включающая восемь тематических улиц, посвященных горному делу, машиностроению, энергетике, аграрному сектору, строительству и многим другим сферам. Более 40 креативных домов предоставляют посетителям возможность ознакомиться с практическими аспектами различных профессий.

«На этих площадках будущие специалисты могут не только узнать теорию, но и попробовать свои силы на практике. Это уникальный шанс для молодежи понять, чем они хотят заниматься в будущем и какой путь к этому выбрать», — отметил директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

С 2025 года государственные колледжи будут бесплатно обучать студентов по наиболее востребованным специальностям.

«В 2025 году госзаказ в колледжах страны увеличится до 153 тысяч мест, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. 70% этого госзаказа будут направлены на технические специальности — машиностроение, транспорт, энергетику, IT и строительство», — поделился Асет Муханбетов.

В течение нескольких дней на территории города пройдут различные семинары, хакатоны, тренинги и ярмарка вакансий, предоставляя участникам уникальную возможность приобрести практические навыки и наладить связи с потенциальными работодателями.

Фестиваль «Город рабочих профессий» стал первым мероприятием, открывшим Год рабочих профессий в Казахстане, и продемонстрировал стремление страны к инновациям и высоким стандартам в подготовке кадров. Вложения в систему профессионального образования и активное сотрудничество с крупными предприятиями станут важными шагами для формирования нового поколения высококвалифицированных специалистов, способных работать в самых современных и высокотехнологичных отраслях.