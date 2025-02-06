Как внедряется проект «Е-заң көмегі», рассказали в Минюсте РК

Система предназначена для автоматизации деятельности адвокатов и юридических консультантов.

О том, как на сегодня внедряется система, рассказал вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК. По его словам, большое внимание уделяется автоматизации процессов по предоставлению гражданам юридической помощи, которая реализуется посредством системы «Е-заң көмегі». Система позволяет гражданам в режиме 24/7 получать ответы на интересующие их правовые вопросы.

«Е-заң көмегі» — это мобильный сервис, и мы призываем его скачать. Мы в этом году будем добавлять много полезных вещей. Вы сегодня можете бесплатно связаться с оператором посредством видеозвонка, аудиозвонка. Оператор — сотрудник юстиции, который может объяснить и помочь, ответить на любые вопросы. Число пользователей на данный момент составляет 7075, но хотелось бы, чтобы их количество было больше», — отметил спикер.