В Казахстане создадут единую цифровую платформу «E-Joldar» для управления дорогами

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства доложил о развитии автодорожной отрасли и внедрении цифровых технологий.

На недавнем расширенном заседании правительства Глава Государства уделил особое внимание развитию перевозок автомобильным транспортом. Неотъемлемым фактором его развития является наличие качественной дорожной инфраструктуры. Так, в 2024 году было отремонтировано рекордное количество дорог протяженностью 12 тыс. км, из которых основные работы завершены на 7 тыс. км. В 2025 году планируется охватить ремонтом 13 тыс. км дорог. Из них 9,5 тыс. км уже обеспечены необходимыми финансовыми средствами, по остальным — прорабатывается вопрос о финансировании. По новым проектам проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчиков до начала строительного сезона. По итогам года нормативное состояние республиканских дорог составит 94%, а местных — 91%. Кроме того, по поручению Президента до 2029 года планируется реконструировать 3 тыс. км дорог, переведя их в первую и вторую категории. Это придаст новый импульс развитию отрасли и экономики страны. Проводятся масштабные работы на местных дорогах общей протяженностью 70 тыс. км. Наблюдается рост объема паритетного финансирования со стороны местных органов власти. Конкретно, в этом году акиматы выделяют 191 млрд тенге на дорожные работы. Ремонтом будет охвачено 4,2 тыс. км дорог.

В настоящее время в дорожной отрасли проводятся поэтапные работы по внедрению цифровых технологий. На всех платных участках дорог успешно работает система оплаты проезда «KazToll». В 2024 году завершена интеграция с системой ЕРАП Генеральной прокуратуры, запущен проект «Средняя скорость». Также внедрена система Smart Road Diagnostic System, которая с использованием технологий искусственного интеллекта позволяет сократить время оценки состояния дорог до 4 часов. Кроме того, в этом году завершится интеграция системы Автоматизированных измерительных станций с ЕРАП, что создаст условия для оптимизации административных процедур в отношении тяжелых транспортных средств.

На базе существующих цифровых систем в дорожной отрасли будет создана единая цифровая платформа «E-Joldar». Платформа будет включать в себя систему сбора и учета информации об автомобильных дорогах и обеспечит прозрачность процессов развития дорожной отрасли, а также надежный контроль и эффективное управление дорожными активами. На базе платформы будет автоматизирована связь между пользователями автодорог, активными гражданами, местными исполнительными органами и специалистами, ответственными за управление дорожными активами.

«Внедрение платформы запланировано на первую половину 2026 года. Министерство примет все необходимые меры для качественного выполнения дорожных проектов и своевременно их реализует», — заверил министр транспорта.