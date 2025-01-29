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$167 млн потратят на KazSat-3R

    Нацбанк готов создать собственный стейблкоин на основе цифрового тенге

    Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании правительства рассказал о планах использования цифровых активов в Казахстане.

    29 января 2025 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Он напомнил, что в рамках нового закона о банках будут отражены концептуальные направления инфраструктуры обращения цифровых финансовых активов, применения смарт-контрактов для токенизации и цифровизации финансовых сервисов. Будет проработано создание собственного стейблкоина на основе цифрового тенге, передает Zakon.kz.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания инфраструктуры для более широкого легального обращения цифровых активов.

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