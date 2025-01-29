В Казахстане расширят легальное обращение цифровых активов

Президент поручил в срочном порядке создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов.

Касым-Жомарт Токаев одобрил идею легализации криптовалюты в Казахстане. Он отметил, что в финансовой сфере наметился разворот к широкому использованию криптовалют и других цифровых активов, передает Kazpravda.kz.

«В послании я говорил о необходимости изменения подходов к обороту цифровых активов. У нас такие активы могут легально обращаться только на базе криптобирж МФЦА. При этом, по оценкам экспертов, площадку Центра использует только 5% казахстанских криптоинвесторов, остальные работают в так называемой „серой зоне“. В срочном порядке следует создать инфраструктуру более широкого легального обращения цифровых активов. Финансовые регуляторы должны заняться формированием соответствующей законодательной базы, — сказал глава государства. — Фундаментальным фактором становится развитие искусственного интеллекта, в этой сфере обостряется конкуренция между ведущими технологическими державами. В таких условиях нам необходимо иметь четкую стратегию действий, направленных на преодоление серьезных вызовов новой эпохи».

Ранее Нацбанк провел исследование, чтобы разобраться, как безопасно интегрировать криптовалюту в экономику Казахстана. В ходе Конгресса финансистов в прошлом году Тимур Сулейменов напомнил, что в 2022 году были разрешены криптобиржи на МФЦА. При этом казахстанцы активно вкладываются в этот инструмент. По его словам, такие страны, как Узбекистан и Кыргызстан, которые вывели цифровые активы в общую юрисдикцию, а не оставили в рамках финансового центра, как у нас, в объемах торговли обгоняют Казахстан в разы.

«Казахстанцы активно вкладываются в этот инструмент. Если это есть, давайте это разрешим, в том числе криптообменники. Пусть это лучше будет разрешено и урегулировано, нежели вне регуляторного поля, но все равно существует», — заявил Сулейменов.