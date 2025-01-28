Процесс выплаты стипендий в Казахстане делают прозрачнее

Передача функций в АО «Финансовый центр» способствовала внедрению единого подхода к администрированию стипендий, оптимизации трудозатрат и улучшению общей прозрачности.

Выплаты со стороны государства являются важным инструментом поддержки студентов, помогая им частично покрывать финансовые расходы и сосредоточиться на учебе. В последние годы был сделан значительный шаг в сторону усиления материальной поддержки обучающихся, что является важной частью государственной политики по повышению доступности образования и стимулированию академической успеваемости. Так, с 2020 года размер государственных стипендий был увеличен в два раза, при этом дополнительные выплаты предусмотрены для отличников, а также для студентов из социально уязвимых категорий.

С 2022 года, согласно Закону РК «Об образовании», ответственность за выплату стипендий была передана АО «Финансовый центр». Однако только в 2024 году, благодаря автоматизации бизнес-процессов Министерства науки и высшего образования, стало возможным полностью централизовать процесс выплат стипендий в организациях высшего и послевузовского образования, что значительно повысило прозрачность и эффективность системы.

Передача функций на АО «Финансовый центр» способствовала внедрению единого подхода к администрированию стипендий, оптимизации трудозатрат и улучшению общей прозрачности. Для минимизации рисков нецелевого использования средств данные студентов проходят проверку в нескольких государственных базах.

На сегодняшний день стипендии выплачиваются своевременно более чем в 88 вузах, охватывая более 200 тыс. студентов ежемесячно. Средства перечисляются на текущие банковские счета получателей, открытые в банках второго уровня, или через национального почтового оператора. Все выплаты поступают до конца текущего месяца, в соответствии с установленными правилами.

С сентября 2025 года размеры государственных стипендий составят:

— для докторантов, включая направление «Здравоохранение» — 262 500 тенге;

— для врачей-резидентов и магистрантов медицинских специальностей — 134 664 тенге;

— для магистрантов — 117 098 тенге;

— для интернов — 94 862 тенге;

— для студентов педагогических и медицинских направлений — 84 000 тенге;

— для студентов других специальностей — 52 372 тенге;

— для студентов технического и профессионального образования (рабочие квалификации) — 41 896 тенге;

— для студентов среднего звена технического и послесреднего образования — 43 574 тенге.