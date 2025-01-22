Еще один сотовый оператор может появиться в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек рассказал о возможностях рынка мобильной связи.

Спикер признал, что некоторое время в Казахстане было дуополие на рынке. Он подчеркнул, что такое было в свое время с приходом на рынок Tele2. Тогда действовавшие на рынке операторы были вынуждены снижать цены, передает Zakon.kz.

«Как и олигополия, дуополия не совсем хорошо. Поэтому на ту сделку, которая произошла, мы возлагаем большие надежды, поскольку, как я говорил, мы не можем регулировать тарифы. Но мы, собственно, полагаемся на так называемую невидимую руку рынка, конкуренцию. Конкуренция трех независимых операторов мобильной связи между собой позволит, во-первых, повысить качество связи, во-вторых- снизить цены, тарифы. В какой период? Думаю, в ближайшие полгода, наверное, новая команда будет разбираться с текущей ситуацией в компании. Надеемся, что в течение этого времени какие-то шаги начнут предприниматься. Посмотрим. До конца года, наверное, какое-то с их стороны движение будет в сторону балансирования и улучшения рынка», — отметил Асхат Оразбек.

В противном случае в профильном ведомстве обещают еще больше усилить конкуренцию на этом рынке.

«Если ситуация на рынке не изменится, я хочу, чтобы операторы сотовой связи тоже это сейчас услышали. Мы подготовили полосы частот для еще одного оператора — мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора. Поэтому им сейчас следует подумать о том, чтобы оставить рынок за собой, при этом услышав чаяние своих пользователей, либо мы будем вынуждены еще больше усиливать конкуренцию на этом рынке. По истечении двух лет мы готовы завести на рынок четвертого оператора, если три оператора текущие не будут удовлетворять с точки зрения качества и тарифов наших пользователей», — заключил Асхат Оразбек.