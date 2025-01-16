Лицензирование фармацевтической деятельности доступно на портале e-License

Заявку можно подать в любое время, а процесс оформления лицензии занимает не более 15 рабочих дней.

Лицензия на фармацевтическую деятельность — это обязательный документ, который предоставляет организации право осуществлять деятельность в сфере фармацевтики. Она охватывает широкий спектр видов деятельности, таких как изготовление лекарственных препаратов и медицинских изделий, оптовая и розничная реализация лекарств, а также их производство. Для получения лицензии необходимо подать заявление и заполнить специальную форму на портале e-License, подтвердив соответствие квалификационным требованиям.

Чтобы получить услугу пользователю необходимо:

— авторизоваться на портале Elicense.kz и перейти в раздел «Здравоохранение» — «Лицензирование деятельности» — «Фармацевтическая деятельность»;

— выбрать необходимый подвид деятельности и перейти по кнопке «Далее»;

— в паспорте услуги ознакомиться с пакетом документов и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн»;

— выбрать лицензиара, заполнить необходимые сведения и оплатить лицензионный сбор;

— подписать заявку с помощью ЭЦП или QR-кода.

Стоимость получения лицензии составляет 10 месячных расчетных показателей, а процесс оформления занимает 15 рабочих дней. Переоформление лицензии обойдется для заявителей в 10% от установленной ставки и займет всего 3 рабочих дня.

Стоит отметить, что в 2023 году в Казахстане было выдано 906 разрешительных документов на осуществление фармацевтической деятельности, а с начала 2024 года уже оформлен 691 документ.

Услуга была реализована при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства здравоохранения РК.