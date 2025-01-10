Оцифровать ранее полученные дипломы колледжей и аттестаты школ можно на eGov

Теперь граждане могут не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа.

Государственная услуга «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» была расширена. Если ранее услуга позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» - «Образование»;

- выбрать услугу «Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании» и нажать «Заказать услугу онлайн»;

- выбрать тип заявки «Оцифровка сведений о документах об образовании», вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;

- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – 5 рабочих дней.

Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных.

Обновленный функционал был реализован при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии», Министерства просвещения РК и АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени А. Байтұрсынұлы».