В Ozon Казахстан назначен новый генеральный директор

Однако пока Алексей Сапон возглавит компанию временно.

Сегодня стало известно, что Мольдер Рысалиева покинула пост генерального директора Ozon Казахстан. Ее полномочия закончились 31 декабря 2024 года. Казахстанское представительство российского маркетплейса временно возглавит Алексей Сапон, операционный директор Ozon в странах СНГ.

Мольдер Рысалиева занимала пост генерального директора Ozon Казахстан с 2021 года. Под ее управлением компания вошла в пятерку социально значимых компаний сферы интернет-торговли в республике. Сейчас на Ozon.kz представлено более 370 млн товарных наименований — от книг и одежды до продуктов питания и бытовой техники. Число активных покупателей превысило 500 тыс. человек. Компания управляет девятью логистическими центрами в РК, а также развивает одну из самых больших в стране сетей пунктов выдачи заказов.

«От имени всей команды Ozon в Казахстане я хочу поблагодарить Мольдер за вклад в развитие нашего бизнеса. Благодаря ее усердной работе и профессионализму Ozon укрепил позиции на рынке электронной коммерции в стране и значительно улучшил качество сервиса. Мы уверены, что ее труд будет служить отличным примером для всей нашей команды и вдохновит нас на дальнейшие достижения», — отметил Алексей Сапон.

Ozon Казахстан — мультикатегорийный маркетплейс со штаб-квартирой в Алматы. Компания развивает логистическую инфраструктуру в стране с 2021 года. Сейчас логистические мощности компании в РК насчитывают 3 фулфилмент-центра и 2 сортировочных центра в Алматы и Астане, а также 4 сортировочных центра в Костанае, Актобе, Атырау и Шымкенте. Количество пунктов выдачи заказов Ozon по всей стране в III квартале 2024 года увеличилось в 1,7 раз год к году. Оборот Ozon Казахстан за III квартал 2024 года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.