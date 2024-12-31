АСП в 2025 году: внедрение медианного дохода и цифровизация социальных комиссий

Главной целью АСП является вывод малообеспеченных семей из состояния бедности путем мотивации к труду и вовлечение трудоспособных граждан в меры содействия занятости.

В текущем году из 97 тыс. трудоспособных получателей АСП имеет работу порядка 59 тыс. человек, 32 тыс. человек занято по уходу, 5,7 тыс. — безработные. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин.

Благодаря внедрению социального контракта 16 тыс. трудоспособных вовлечено в активные меры содействия занятости, из них 11,2 тыс. человек, или 70% трудоустроено на постоянные рабочие места; 3,5 тыс. человек, или 22% оказаны меры временной занятости; 426 человек (2,5%) получили гранты для развития предпринимательской инициативы; 300 человек (1,9%) направлено на курсы повышения квалификации, переподготовки и переобучения. Как результат, в 2023 году из состояния бедности вышло 54,3 тыс. человек из числа получателей АСП в предыдущем году. В текущем году их численность составила 52,5 тыс. человек. Вице-министр привел ряд успешных кейсов.

«В 2023 году была запущена Цифровая карта семьи, которая на основе 84 параметров определяет уровень благополучия казахстанских семей. На основе данных из ЦКС госорганы и акимы могут анализировать ситуацию в регионах для выработки программ социально-экономического развития. В текущем году внедрен KPI акимов по снижению количества семей в категориях D и E», — отметил спикер.

Акимами совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по переводу семей из кризисной и экстренной категорий в более благополучные. С 1 августа количество семей с 1,5 млн снизилось до 1,3 млн, то есть, численность контингента уменьшилась на 15%.

В соответствие с Социальным кодексом РК с 1 января 2025 года черта бедности для назначения АСП определена на уровне 35% от медианного дохода, но не ниже действующего уровня, то есть — 70% от прожиточного минимума.

«Важно подчеркнуть, что внедрение медианного дохода при определении черты бедности не приведет к уменьшению размеров АСП. Более того, предполагается рост числа получателей АСП», — сказал Олжас Анафин.

Вице-министр добавил, что в 2025 году также будет осуществлена оцифровка деятельности участковых комиссий, которыми выносятся заключения о нуждаемости семей в оказании АСП на основе обследований материального положения. Для них разработано мобильное приложение FSM Social. Оно в пилотном режиме апробировано в г. Конаев Алматинской области. С января 2025 года планируется внедрение по всей стране.