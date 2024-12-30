Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-ноябре 2024 года

Темпы роста год к году упали до 11%.

Январь–ноябрь 2024

По данным Бюро национальной статистики РК, за январь–ноябрь 2024 года казахстанские операторы связи заработали 1,24 трлн тенге, что на 11% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–ноябре 2023 года.

Объем услуг местной телефонной связи в январе–ноябре составил 26,6 млрд тенге, что на 2% больше объема аналогичного периода 2023 года (здесь и далее); объем услуг сети интернет — 655,2 млрд тенге (+25%), услуг сотовой связи — 211,3 млрд тенге (-7%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки 229,6 млрд тенге (+2%).

Как и ранее услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе 88,3% всего рынка телекоммуникаций республики (нейтрально).

Ноябрь 2024

Услуг связи в ноябре 2024 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 119,2 млрд тенге, что на 9% больше объема услуг связи ноября 2023 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в ноябре 2024 года составила 1,3 млрд тенге против 1,34 млрд тенге годом ранее (-4%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,29 млрд тенге (-1%). От услуг интернета операторы выручили 67,8 млрд тенге (+25%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,51 млрд тенге против 4,16 млрд тенге годом ранее (+8%); от услуг мобильной связи — 18,7 млрд (-10%); от прочих телекоммуникационных услуг — 19,6 млрд тенге против 21,1 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-7%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В ноябре 2024 года число абонентов фиксированного интернета находилось на отметке 3,2 млн единиц (в скобках здесь и далее сравнение с предыдущим месяцем — 101,2%), абонентов сотовой связи — 26,1 млн единиц (100,2%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 18,9 млн единиц (100,5%). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 72,4%.

Самое главное

Темпы роста доходов операторов продолжают снижаться.