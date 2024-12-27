Глава МЦРИАП провел личный прием граждан, выслушав их вопросы и предложения, касающиеся цифровизации государственных услуг.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в рамках рабочей поездки посетил Кызылординскую область. Основной целью поездки стало ознакомление с ходом цифровизации региона, поддержка IT-инициатив, и обсуждения вопросов аэрокосмической отрасли.

В первый день поездки министр посетил космодром Байконур, где провел совещание по вопросам реализации проекта «Байтерек» и подготовки к его запуску. Участники встречи обсудили текущий статус проекта, ключевые этапы подготовки и планы на 2025 год.

Также Жаслан Мадиев провел встречу с представителями местной администрации. Обсудили вопросы социально-экономического развития города и подготовки к предстоящему 70-летию космодрома.

Особое внимание было уделено Центру обслуживания населения или СуперЦОНу, где за квартал партнерами было оказано 3 095 услуг. Напомним, центр государственных и сервисных услуг «суперЦОН» — это инновационный центр, призванный значительно улучшить процесс предоставления государственных и социальных услуг для граждан. Его цель — создать многофункциональную инфраструктуру, где граждане смогут получать максимальный спектр услуг в одном месте.

В 2024 году центр достиг хороших результатов по числу оказанных услуг, улучшению качества обслуживания и внедрению инновационных решений. Центр включает в себя 11 фронт-офисов, 19 бэк-офисов, спецЦОН, а также ряд подразделений, которые обеспечивают доступность услуг для населения. С начала года центр оказал более 480 тыс.услуг по направлениям социального обеспечения, регистрации недвижимости, техобслуживания, в том числе выдачи документов и справок.

Работа суперЦОНа уже показала отличный результат. Уровень жалоб от граждан за год снизился на 48%. Теперь оформление земельного проекта сокращено с 45 дней до 3 рабочих дней, а выдача повторных свидетельств теперь занимает всего 30 минут. Запущен проект «Зеленый коридор», который позволяет быстро оформлять документы и регистрировать права на недвижимость, существенно сокращая время и расходы граждан. Также в суперЦОНе реализован переход на электронный документооборот. Это позволило оптимизировать работу, снизить затраты на бумагу, канцтовары и транспорт.

Министр также ознакомился с планами по совершенствованию инфраструктуры центра и интеграцией информсистем для ускорения взаимодействия с государственными органами и частными лицами. После Жаслан Мадиев провел личный прием граждан, выслушав их вопросы и предложения, касающиеся цифровизации государственных услуг.