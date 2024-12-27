В Казахстане внедрят цифровой рейтинг для госслужащих

Депутаты Сената 26 декабря 2024 года рассмотрели и одобрили в первом чтении закон по вопросам государственной службы.

Замминистр МВД Игорь Лепеха озвучил, что это будет «живой» рейтинг. Сенатор Мурат Кадырбек добавил, что закон направлен на реализацию нормативных постановлений Конституционного суда и приведение законодательства о государственной службе в соответствии с изложенными в его решениях правовыми позициями, а также совершенствование законодательства в части регулирования кадровых вопросов в системе правоохранительной, воинской службы и специальных государственных органов, передает Zakon.kz.

«Если человек получил дисциплинарное взыскание, то у него сразу снимаются баллы. Если он прошел повышение квалификации, то ему начисляются дополнительные баллы. Рейтинг будет в открытом доступе, и каждый человек будет знать его, а также понимать, что нужно сделать, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Все будет абсолютно прозрачно, без домыслов. Если мы претендуем на одну должность, я буду знать, почему назначили моего соседа, а не меня, – потому что его показатели гораздо выше. Это исключает домыслы и снижает коррупционные риски», – сказал Игорь Лепеха.

В целом принятие закона позволит:

- определить сроки ограничений поступления на государственную службу, отвечающих требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности;

- провести работу по цифровизации кадровых процессов в правоохранительных органах, установить единообразный порядок ротации руководящих должностей в них;

- усовершенствовать механизм отбора кандидатов на руководящие должности правоохранительных и специальных государственных органов.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании одобрили во втором чтении закон по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.