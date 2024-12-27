В Казахстане создан Оператор единой системы учета игорного бизнеса

Правительство приняло постановление от 20 декабря 2024 года «О создании товарищества с ограниченной ответственностью „Оператор единой системы учета“».

Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Оператор единой системы учета» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале — говорится в тексте постановления. Основным предметом деятельности оператора определено обеспечение функционирования единой системы учета в соответствии с законом «Об игорном бизнесе». Уставный капитал товарищества будет сформирован за счет республиканского имущества, находящегося на балансе Министерства туризма и спорта, передает Zakon.kz.

Напомним, в статье 12-2 указанного закона установлено, что работу единой системы учета обеспечивает юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в соответствии с утвержденными правилами и квалификационными требованиями. К юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, предъявляются следующие требования:

— наличие программно-технических средств, позволяющих осуществлять функции единой системы учета, сервера которых размещены в Казахстане;

— прохождение учетной регистрации на предоставление платежных услуг в Национальном банке РК или наличие лицензии на проведение банковских операций.

Не могут выступать в качестве юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, юридические лица:

— не зарегистрированные на территории РК;

— включенные в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

— имеющие неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенные уполномоченным органом в Единый реестр должников;

— учредителями (участниками) или исполнительным органом, или аффилированным лицом которых являются лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления в сфере экономической деятельности либо умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, или лица, включенные в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Для чего нужна Единая система учета?

Законом установлено, что в Казахстане запрещен прием наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия единой системы учета. Единая система учета обязана отказать в приеме или осуществлении наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, либо в пользу лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари.

Напомним — некоторые участники рынка были против создания Оператора.