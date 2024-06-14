Платежные организации против монополизации рынка

Ассоциация платежных организаций просит генпрокуратуру вмешаться и внести протест на действия рабочей группы мажилиса, рассматривавшей изменения в законопроект по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

5 июня 2024 года на пленарном заседании мажилиса парламента Республики Казахстан был предварительно одобрен законопроект, предполагающий внесение изменений в законодательство, регулирующее игорный бизнес и лотерейную деятельность. При рассмотрении изменений в законодательство в Комитете по социально-культурному развитию накануне второго чтения была внесена норма, которая создает искусственного монополиста, который будет наделен функциями платежных и финансовых организаций. Речь идет о создании Единой системы учета (ЕСУ) или Единого центра ставок для букмекерской деятельности. Скандально известная норма ЦУС (Центр учета ставок) теперь переименована в ЕСУ (Единую систему учета).

Об этом рассказали участники пресс-конференции, которая прошла 13 июня в Алматы.

Новая норма предлагает создать отдельное юрлицо, которое будет осуществлять платежи, вести единый электронный кошелек, производить расчеты с клиентами. Если инициатива будет реализована, огромный оборот букмекеров, который сейчас составляет порядка 1,2 трлн тенге в год, уйдет из платежных организаций и банков и будет передан одному монополисту. Монополист существенно перераспределит долю рынка в транзакционном бизнесе платежных организаций, в сфере эквайринга, а также выпуска электронных денег и обслуживания электронных кошельков. В ЕСУ предлагается реализовать весь тот же функционал, который уже присутствует у платежных систем. Это новшество призвано контролировать каждую транзакцию букмекеров, однако по факту платежные организации и банки итак ежемесячно передают данные по каждой транзакции — Минфин и Агентство финмониторинга контролируют платежи и переводы в сегменте игорного бизнеса.

Причем деятельность монополиста-посредника будет регулироваться подзаконными актами Министерства туризма и спорта. Эксперты обращают особое внимание на нарушение законодательства о защите персональных данных — ЕСУ получит доступ к персональным данным граждан РК.

«Законопроектом предусматривается введение новой сущности на рынок платежных услуг — Единая система учета, оператором которой может быть как платежная организация, так и банк. Суть ЕСУ заключается в объединении функций организаторов игорного бизнеса и поставщиков платежных услуг. То есть, ЕСУ будет осуществлять персонифицированный сбор, обработку и хранение информации о каждом участнике пари, а также принимать и обрабатывать платежи в пользу букмекерских контор. На текущий момент более 40 организаций (платежные организации и банки) предоставляют платежные услуги букмекерским конторам. По различным оценкам, объем платежей составляет от 1,2 до 1,3 триллионов тенге в год. Внедряя ЕСУ, правительство стремится создать мега-игрока на рынке с непревзойденным преимуществом. Что интересно, оператором может стать обычное юридическое лицо, то есть — негосударственная организация, которая монополизирует этот рынок», — прокомментировал Тулеген Тныштыбаев, председатель ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций».

Примечательно, что норма по ЕСУ появилась лишь накануне второго чтения, и по ней не был проведен анализ регуляторного воздействия, требуемый в обязательном порядке на основании Статьи 83 Предпринимательского Кодекса, а также не была проведена экспертиза Национального Банка. Более того, по словам Ирины Давиденко, представляющей Ассоциацию платежных организаций, Национальный Банк РК не был поставлен в известность о новой норме. Между тем, представитель НБ РК на рабочей группе в мажилисе информировал, что у Нацбанка есть свое предложение, которое не монополизирует рынок.

ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций» Казахстана, представляющая интересы более 80% оборота платежных систем в стране, выразила обеспокоенность по поводу рассматриваемых изменений. Ассоциация выступила с обращением к органам власти с требованием содействия в защите интересов платежных организаций. Платежные организации просят сенаторов не принимать изменения в законодательство, связанное с ЕСУ, в сенате и вернуть его для повторного рассмотрения в мажилис. Необходимо провести все предусмотренные законом процедуры, в том числе — анализ регуляторного воздействия и изучение регуляторных альтернатив, которые уже были предложены ранее и не требуют создания монополиста-посредника.

В ассоциации подчеркивает, что изменения могут нанести ущерб платежным организациям, работающим с букмекерскими конторами, откуда они получают значительную часть своих доходов. В случае принятия закона в текущей редакции это приведет к закрытию некоторых организаций и сокращениям в других, что негативно скажется на рынке труда.

«Введение ЕСУ на рынок платежных услуг носит стратегическое значение и может значительно изменить текущую динамику и структуру этого сектора. Спешка в этом вопросе может повлечь за собой вызовы и риски, связанные с концентрацией рыночной власти в руках одного оператора. Это требует внимательного рассмотрения со стороны регулирующих органов и участников рынка, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию и защитить интересы всех участников рынка», — добавил Тулеген Тныштыбаев.

«Ассоциация платежных организаций» направила запрос в Нацбанк РК для оценки противоречий проекта с действующим законодательством. Члены ассоциации также обратились к Генпрокуратуре с просьбой внести протест на действия рабочей группы мажилиса при разработке и принятии вышеуказанных изменений.