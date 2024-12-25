Электронного помощника по взаимодействию граждан с государством тестируют в РК

Внедрение электронного помощника в системе госуслуг (eGov и eGove mobile) упростит процесс получения информации и взаимодействия с госорганами.

Как электронный помощник трансформирует взаимодействие с государством, рассказали в МЦРИАП. В настоящее время разработка АО «Национальные информационные технологии» находится на стадии тестирования. Воспользоваться услугой можно будет на казахском и русском языках. В проект внедрена языковая модель KazLLM, передает Kazpravda.kz.

«Вы можете голосом или текстом набрать услугу, которая вам необходима, и мы выведем вас на нее. Необязательно точно знать название услуги. Достаточно, например, набрать: у меня родился ребенок. Что делать? Наш чат-бот выдаст ссылку на услугу и сразу же, как зарегистрировать его. Языковая модель на русском языке уже хорошо работает. На казахском языке есть разработка KazLLM. Мы уже с ней начали работу, обучаем ее. Результаты хорошие», — сообщил главный архитектор баз данных АО «Национальные информационные технологии» Алиби Джангильдин.

Ранее в МЦРИАП заявили, что будут обучать школьников навыкам ИИ.