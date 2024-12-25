Минцифры разработало план обучения.

Миллион казахстанцев обучат навыкам работы с искусственным интеллектом, заявили в Минцифры Казахстана. Это план на ближайшие пять лет. Обучение людей — это важный аспект по развитию искусственного интеллекта в стране, поэтому ведомство ставит план по обучению миллиона человек в течение следующих 5 лет. Это 500 000 школьников, 300 000 студентов, 90 000 госслужащих, представителей корпоративного сектора и других сфер, передает Sputnik.

Свой план министерство представило премьер-министру на заседании правительства. В настоящее время планируется запуск образовательных проектов, включая центр креативных технологий TUMO для школьников. Также в октябре открыли первую в регионе школу искусственного интеллекта Tomorrow School для подготовки специалистов в области ИИ.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовано несколько важных инициатив:

— создан Комитет по ИИ, который координирует развитие сферы;

— утверждена Концепция развития ИИ на 2024–2029 годы;

— разработан проект Закона об ИИ, что обеспечит необходимую нормативно-правовую базу для дальнейшего роста.

По поручению Главы государства проводится работа по открытию Центра искусственного интеллекта в Астане. Миссией Центра является содействие ИИ-трансформации Казахстана через привлечение талантов со всего региона. Планируется ежегодно готовить тысячи специалистов, сотни стартапов и десятки исследовательских проектов в области ИИ.