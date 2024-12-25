Олжас Бектенов о внедрении цифровых решений: Важно обеспечить прозрачность и безопасность в использовании искусственного интеллекта

Жаслан Мадиев представил проекты «Социальный кошелек», «Реестр ОТП», «Онлайн-нотариус», платформу для систематизации запросов граждан E-Otinish и др.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы внедрения новых цифровых технологий и искусственного интеллекта в повседневной деятельности. О проводимой в этом направлении работе доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В офисе цифрового правительства премьер-министру продемонстрировали примеры реализации отечественных цифровых решений. Жаслан Мадиев представил проекты «Социальный кошелек», «Реестр ОТП», «Онлайн-нотариус», платформу для систематизации запросов граждан E-Otinish и др.

Руководитель правительства отметил важность создания цифровой среды для стимулирования экономических процессов. Все развитые страны инвестируют в развитие цифровизации и искусственного интеллекта и создают собственные стратегии. В Казахстане цифровые технологии на сегодня внедрены и активно используются в сферах промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, социальной и юридической поддержки, налогового сектора и бизнес-среды.

«Глава государства подчеркивает, что цифровая трансформация в системе государственного управления должна содействовать преобразованиям в общественной жизни и экономике. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений. Вся эта работа будет продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и нового Закона об искусственном интеллекте», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года — соответствующее поручение дано Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с акиматами регионов. Министерству науки и высшего образования необходимо создать образовательные программы и курсы по ИИ.

Особое внимание уделено разработке единых подходов по доступности данных в информационных системах государственных органов для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных для обеспечения их актуальности и достоверности.

В целях создания прозрачных и безопасных условий по использованию искусственного интеллекта необходимо предусмотреть законодательные меры и нормативно-правовые акты, регулирующие его использование. Премьер-министр акцентировал внимание на защите персональных данных, вопросах кибербезопасности, этических нормах и ответственности за решения, принятые с использованием ИИ.

С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании.

Также Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено выработать конкретные меры поддержки предприятий, реализующих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект.