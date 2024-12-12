Жаслан Мадиев презентовал проекты ИИ Главе государства

Касым-Жомарт Токаев посетил инновационную экосистему Astana Hub.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев продемонстрировал проекты на основе искусственного интеллекта. Президент поручил продолжить цифровизацию экономики и более широко применять ИИ.

Жаслан Мадиев рассказал про этапы реализации концепции искусственного интеллекта: «Перед нами стоит задача создать технологически продвинутое общество, которое должно быть интеллектуальным, креативным и оснащенным передовыми инструментами — путем создания новой концепции, которую мы называем „Generative Nation“, отражающей наше стремление создать общество будущего. Подобная практика уже успешно применяется в других странах: Smart Nation в Сингапуре, где упор делается на умные технологии. Startup Nation в Израиле, где акцент сделан на инновационное предпринимательство».

В основе GenNation.kz лежит три основных направления: институциональная среда, создание инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

В этом году был создан Комитет по искусственному интеллекту. Руководящий состав комитета сформирован из резервистов Президентского молодежного кадрового резерва. Также принята Концепция развития искусственного интеллекта на ближайшие пять лет. Документ охватывает ключевые вызовы, стратегии их преодоления, учитывает региональные особенности и потенциал Казахстана, включает конкретные меры, направленные на достижение поставленных целей.

В рамках развития институциональной среды ведется работа над законопроектом «Об искусственном интеллекте».

В части развития инфраструктуры в соответствии с поручением Президента в стране активно разворачивается технологическая инфраструктура. При координации Министерства усилиями академических организаций в партнерстве с бизнесом запущен казахстанский суперкомпьютерный кластер для развития KazLLM и создания ИИ-продуктов на базе модели.

«При поддержке МЦРИАП и МНВО лабораторией ISSAI при Назарбаев Университете завершено обучение модели KazLLM на основе 148 миллиардов токенов на казахском, английском, русском и турецком языках. Эта модель будет доступна широкому кругу пользователей, включая научное сообщество, стартапы и крупные корпорации. KazLLM станет основой для создания более масштабного проекта, TurkLLM, направленного на развитие технологий обработки естественного языка в тюркоязычном пространстве. Соответствующее соглашение было подписано на прошедшем саммите ОТГ», — рассказал министр. Этот проект станет важной вехой в создании национальной AI-инфраструктуры и подтверждением статуса Казахстана в качестве технологического лидера региона.

Одним из приоритетных направлений для трансформации госуслуг является создание персональных AI-помощников в системе eGov. На профессиональном языке их называют AI-агенты. Благодаря таким AI-агентам гражданам больше не придется самостоятельно искать, куда обращаться, или тратить время на ожидание. AI-агенты будут полезны для граждан и государственных служащих, а рутинные процессы автоматизируют, что позволит сосредоточить усилия сотрудников на стратегически важных задачах.

Все это дало основу для создания Национальной платформы искусственного интеллекта в защищенном контуре, на которой можно быстро создавать AI-решения для любого госоргана.

В дополнение к этому запущены проекты по применению искусственного интеллекта в отраслях экономики. Эти программы формируют единую методологию, которая упрощает и ускоряет процесс принятия AI-решений как государственными органами, так и предприятиями частного сектора, и усиливают развитие концепции Generative Nation.

Для постоянного притока кадров в AI-индустрию МЦРИАП запустило AI-движение, в рамках которого планируется обучить 1 млн человек за пять лет. Для школьников средних и старших классов предлагается расширить программы обучения с фокусом на программирование и искусственный интеллект, применяя игровой подход в обучении на базе TUMO и Tomorrow School. В результате масштабирования ежегодно 100 тысяч школьников смогут улучшить свои знания в математике, программировании, обучиться креативным технологиям и развить критическое мышление. Это создаст критическую массу талантов для обучения на следующем этапе в Tomorrow School.

Для повышения компетенций госслужащих в принятии решений на основе данных предлагается ввести обязательный базовый курс по искусственному интеллекту для действующих и новых сотрудников. Для корпоративного сектора планируется создать центры повышения квалификации на базе ведущих IT вузов. Эти проекты уже успешно апробированы в пилотном режиме, с 2025 года планируется их масштабное внедрение по всей стране.

Для поддержки AI-стартапов на различных стадиях Astana Hub уже реализует ряд инкубационных и акселерационных программ, таких как AI’preneurs, Silk Way акселератор от Google, Hero Training от Draper University и другие. Astana Hub стала привлекательной площадкой для BigTech компаний, офисы которых уже открываются для коллаборации.

Ключевым этапом AI-движения будет Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который создается по поручению Президента. Он станет следующей вехой развития Astana Hub. Alem.ai станет платформой, где лучшие умы и передовые технологии работают на благо общества, помогая раскрыть человеческий потенциал, ускорить развитие ключевых отраслей экономики и внедрить искусственный интеллект в различные сферы жизни. Центр не только укрепит позиции Казахстана в области искусственного интеллекта на мировой карте AI-индустрии, но и станет символом трансформации страны.

Таким образом формирование институциональной среды, развитие инфраструктуры и человеческого капитала станут фундаментом в реализации новой концепции «Generative Nation».