Назначен председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций

Ранее Гиззат Байтурсынов занимал пост директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Гиззат Сейдахметович Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций. До нового назначения Байтурсынов с 2023 года занимал пост директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.

В период с 2020 по 2023 год работал экспертом, главным экспертом, руководителем управления и заместителем директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов того же министерства. В 2019 году он также работал в департаменте развития электронной промышленности МЦРИАП в рамках программы «Молодежная практика».

Ранее сообщалось о создании в Казахстане нового госоргана — Комитета искусственного интеллекта. Президент РК подчеркнул важность создания системы искусственного интеллекта в Казахстане и заверил, что будет лично курировать это направление.