Комитет искусственного интеллекта появился в Казахстане
Он будет отвечать за государственную политику в сфере ИИ и развития инноваций.
При Министерстве цифового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК образована новая структура — Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Соответствующий документ опубликован в эталонной контрольной базе нормативных правовых актов. Новый комитет будет отвечать за государственную политику в сфере искусственного интеллекта и развития инноваций.
Напомним — 30 апреля с должности главы МЦРИАП был снят Багдат Мусин. О том, кто займет пост после него, пока неизвестно.