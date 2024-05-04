Комитет искусственного интеллекта появился в Казахстане

Он будет отвечать за государственную политику в сфере ИИ и развития инноваций.

При Министерстве цифового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК образована новая структура — Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Соответствующий документ опубликован в эталонной контрольной базе нормативных правовых актов. Новый комитет будет отвечать за государственную политику в сфере искусственного интеллекта и развития инноваций.

Напомним — 30 апреля с должности главы МЦРИАП был снят Багдат Мусин. О том, кто займет пост после него, пока неизвестно.