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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
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Комитет искусственного интеллекта появился в Казахстане

Он будет отвечать за государственную политику в сфере ИИ и развития инноваций.

4 мая 2024 13:55, Profit.kz
Рубрики: Общество

При Министерстве цифового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК образована новая структура — Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Соответствующий документ опубликован в эталонной контрольной базе нормативных правовых актов. Новый комитет будет отвечать за государственную политику в сфере искусственного интеллекта и развития инноваций.

Напомним — 30 апреля с должности главы МЦРИАП был снят Багдат Мусин. О том, кто займет пост после него, пока неизвестно.

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