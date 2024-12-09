Глава Кселл публично принес извинения перед казахстанцами

Аскар Жамбакин опубликовал пост в сети.

5 декабря множество абонентов раскритиковали сотовую связь — люди не могли дозвониться и воспользоваться услугами оператора. Председатель правления, главный исполнительный директор АО «Кселл» Аскар Жамбакин принес извинения от лица компании, передает Liter.kz.

«У некоторых наших абонентов возникли временные сложности с доступом в интернет. Причина была связана с технической ошибкой в работе оборудования. Мы оперативно провели восстановительные работы, все сервисы работают в штатном режиме, а скорость доступа полностью восстановлена. От лица компании хочу принести извинения за доставленные неудобства», — пишет он.

Абонентам начислят бонусы, о чем дополнительно будет направлено в SMS.