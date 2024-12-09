Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу

В АО «Национальные информационные технологии» напомнили планирующим поездку за границу казахстанцам про важную услугу.

В АО НИТ отметили, что граждане иногда сталкиваются с проблемой выезда за рубеж, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы. Можно избежать таких проблем, проверив себя в списке людей, которым ограничен выезд за рубеж, через портал eGov и в eGov mobile за 15 минут, передает Zakon.kz.

Для получения услуги на портале eGov необходимо:

— Пройти авторизацию;

— Перейти «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Выезд за рубеж»;

— Выбрать услугу «Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам»;

— Заполнить данные и подписать услугу.