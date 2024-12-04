Подтвердить подлинность документов об образовании можно в eGov Mobile

Граждане могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, или подтвердить зарубежное образование.

Услуга по признанию документов об образовании теперь доступна и в мобильном приложении eGov Mobile. Это позволяет гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании прямо с мобильного устройства. Ранее услуга была доступна на портале eGov.kz.

Также эта услуга значительно упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом. Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, подтверждающий факт его получения или подтвердить зарубежное образование.

Чтобы получить услугу, необходимо:

— авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» — «Образование»;

— выбрать услугу «Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании»;

— заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;

— подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в Личном кабинете приложения.

Услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.