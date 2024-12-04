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    Подтвердить подлинность документов об образовании можно в eGov Mobile

    Граждане могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, или подтвердить зарубежное образование.

    4 декабря 2024 09:07, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Услуга по признанию документов об образовании теперь доступна и в мобильном приложении eGov Mobile. Это позволяет гражданам легко подтвердить подлинность документов о среднем и послесреднем образовании прямо с мобильного устройства. Ранее услуга была доступна на портале eGov.kz.

    Также эта услуга значительно упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом. Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, подтверждающий факт его получения или подтвердить зарубежное образование.

    Чтобы получить услугу, необходимо:

    — авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» — «Образование»;
    — выбрать услугу «Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании»;
    — заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;
    — подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

    Отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в Личном кабинете приложения.

    Услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства просвещения РК.

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