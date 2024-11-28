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Ветроэлектростанцию на 100 мВт построят в Туркестанской области

    Анонс: ITFest 2024!

    Возможность в короткие сроки в мощной творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект.

    28 ноября 2024 17:09, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Ты амбициозен, стремишься к новым знаниям и хочешь воплотить свои идеи в жизнь? ITFest 2024 — именно то место, где можно начать свой путь к успеху! Присоединяйся к фестивалю, чтобы на практике освоить самые востребованные IT-навыки, работать над реальными проектами и погрузиться в атмосферу инноваций.

    На фестивале тебя ждут увлекательные конкурсы, хакатоны, мастер-классы и семинары, которые помогут развить практические навыки и завести полезные профессиональные контакты. Также будет организована выставка технологий и стартап-площадка с инновационными проектами.

    Секции фестиваля охватывают такие направления, как:

    — Информационные технологии
    — Кино и видео
    — Дизайн и анимация
    — Киберспорт
    — Кибербезопасность
    — Робототехника
    — StartUp Battle
    — Open IT Fest!

    Призовой фонд для каждой секции — 600 000 тг.

    Для подробной информации и регистрации посетите сайт.

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