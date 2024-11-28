Анонс: ITFest 2024!
Возможность в короткие сроки в мощной творческой обстановке реализовать проект, собрать команду или влиться в интересный проект.
Ты амбициозен, стремишься к новым знаниям и хочешь воплотить свои идеи в жизнь? ITFest 2024 — именно то место, где можно начать свой путь к успеху! Присоединяйся к фестивалю, чтобы на практике освоить самые востребованные IT-навыки, работать над реальными проектами и погрузиться в атмосферу инноваций.
На фестивале тебя ждут увлекательные конкурсы, хакатоны, мастер-классы и семинары, которые помогут развить практические навыки и завести полезные профессиональные контакты. Также будет организована выставка технологий и стартап-площадка с инновационными проектами.
Секции фестиваля охватывают такие направления, как:
— Информационные технологии
— Кино и видео
— Дизайн и анимация
— Киберспорт
— Кибербезопасность
— Робототехника
— StartUp Battle
— Open IT Fest!
Призовой фонд для каждой секции — 600 000 тг.
Для подробной информации и регистрации посетите сайт.