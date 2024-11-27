Подготовка IT-специалистов: премьер поручил не гоняться за количеством

Олжас Бектенов отметил, что надо больше уделять внимание качеству подготовки.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день IT-отрасль является одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. Он подчеркнул, что Казахстан будет и дальше активно поддерживать развитие IT и услуг, передает Zakon.kz.

«Казахстан входит в число 30 самых оцифрованных государств мира и занимает 8 место по оказываемым онлайн-услугам. За 5 лет экспорт отечественных IT-услуг увеличился в 20 раз, и по итогам текущего года он превысит 600 млн долларов. Мы должны и далее продолжать поступательную политику развития региональных акселерационных программ и глобальной партнерской сети в других странах», — сказал премьер-министр.

Бектенов отметил, что за последние шесть лет объем венчурного финансирования в Казахстане вырос более чем в шесть раз. И для дальнейшего роста мы должны привлекать передовых экспертов в этой отрасли.

«Для этого нужно дальше развивать образовательные программы, привлекать крупный бизнес и выстроить грамотную цифровую инфраструктуру. Наряду с этим, президентом поставлена задача по развитию искусственного интеллекта. Уже активно ведется работа по совершенствованию законодательства в данной сфере. В следующем году планируется запуск Центра искусственного интеллекта в Астане. Министерству цифровизации надо держать этот вопрос на особом контроле», — дополнил Олжас Бектенов.

По его мнению, подготовка высококвалифицированных специалистов IT-отрасли является приоритетной задачей.

«Необходимые условия созданы в Астана-Хабе с учетом лучших международных практик. Новый Центр искусственного интеллекта также должен стать точкой притяжения молодых талантов. Поручаю министерствам цифрового развития, науки и высшего образования, просвещения сформировать концепцию дальнейшего развития и обучения в тесном сотрудничестве с Астана-Хабом и региональными хабами. Не надо гнаться за количеством выпускаемых специалистов, а больше уделять внимания качеству их подготовки. Следует постоянно актуализировать подходы повышения цифровых знаний и навыков с учетом лучших мировых методик», — сказал он.

Бектенов также поручил министерству цифрового развития организовать встречу на правительственном уровне с представителями венчурного рынка для обсуждения вопросов создания соответствующего фонда.