Олжас Бектенов поручил акимам заняться созданием цифровой инфраструктуры в регионах

Это необходимо для поддержки IТ-специалистов.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития цифровой отрасли Казахстана. О проводимой работе по увеличению объема IT-экспорта, повышению безопасности цифровых платформ и реализации отечественных стартапов в рамках деятельности Astana Hub доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности РК Жаслан Мадиев. Также выступили руководители IТ-хаба «Терриконовая долина» Сабир Ниязов, компаний Arlan BioTech Болат Султанкулов, ITS Partner Ltd — Марат Тастемиров.

Казахстан входит в число 30 самых оцифрованных государств мира и занимает 8 место по оказываемым онлайн-услугам. За I полугодие 2024 года экспорт IT-услуг вырос до $306 млн. Ожидается, что к концу текущего года объем превысит $600 млн. При этом в целом за 5 лет экспорт увеличился в 20 раз. В стране на сегодня планомерно развиваются роботизация и технологии искусственного интеллекта, продолжается цифровая трансформация многих сфер.

Сформирована и постоянно совершенствуется законодательная база. Принята Концепция цифровой трансформации, а также созданы благоприятные экономические условия для развития венчурного рынка и стартап-экосистем. На площадке технопарка Astana Hub, ставшем реальным инновационным кластером и ключевым партнером для многих стартапов, успешно работает свыше 1,5 тыс. компаний. Высокий экспортный потенциал имеют такие прорывные проекты, как E-commerce, Big Data, GameDev, Fintech, MedTech и др. Их активное развитие должно способствовать росту экспорта IТ-продуктов и услуг к 2026 году до $1 млрд.

Премьер-министр отметил, что правительство и далее будет активно поддерживать развитие IT и услуг. Необходимо продолжать политику развития региональных акселерационных программ и глобальной партнерской сети в других странах.

«Глава государства поставил задачу к 2029 году довести вклад цифровых технологий в экономику до 1% и достичь не менее 80% доли местного содержания в IТ-услугах. Основными драйверами в достижении этой задачи должны стать IT-хабы и венчурные фонды. За 6 лет объем венчурного финансирования в Казахстане вырос более чем в 6 раз. Для дальнейшего роста мы должны привлекать передовых экспертов в этой отрасли. Для этого нужно развивать образовательные программы, привлекать крупный бизнес и выстраивать грамотную цифровую инфраструктуру. Реализация задач по цифровизации, развитию IТ-отрасли и обеспечению кибербезопасности должна способствовать развитию экономики», ­— подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках поставленных Президентом задач по развитию искусственного интеллекта ведется активная работа по совершенствованию законодательства в этой сфере. В следующем году в Астане планируется запуск Центра искусственного интеллекта, который должен стать точкой притяжения молодых талантов. Министерству цифровизации поручено держать этот вопрос на особом контроле.

Приоритетной задачей на сегодня является подготовка высококвалифицированных специалистов IT-отрасли. Необходимые условия созданы на площадках Astana Hub. Министерствам цифрового развития, науки и высшего образования, просвещения поручено сформировать концепцию дальнейшего развития и обучения в тесном сотрудничестве с Astana Hub и региональными хабами. При этом обозначена важность не количества выпускаемых специалистов, а качества их подготовки. Следует также постоянно актуализировать подходы повышения цифровых знаний и навыков с учетом лучших мировых методик.

Кроме того, для полноценного обеспечения цифровой инфраструктуры в регионах необходимо должное внимание этим вопросам со стороны акиматов. Профильному министерству совместно с акиматами регионов поручено принять меры по развитию Astana Hub, поддержке региональных хабов и формированию благоприятных условий для развития экспортно-ориентированных направлений в IT-отрасли, а также актуализировать подходы в системе венчурного финансирования.