XII Kazakhstan HR-Forum 2024: революционный шаг в будущее

20 ноября в Алматы прошел XII HR-форум, организованный партнерской платформой Kazakhstan Growth Forum и КСЖ «Коммеск-Өмiр».

Главной темой мероприятия стали вызовы, стоящие перед казахстанскими управленцами и HR-специалистами. Ключевые темы форума включали развитие управленческих навыков будущего, внедрение современных технологий и важность человеческого капитала. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия HR и СЕО.

«Мы сейчас находимся на стыке управления персоналом и бизнеса. И здесь профессионализм HR-директора подчеркивается тремя ключевыми компетенциями: способность быть визионером, предусматривать риски и запускать изменения. С их помощью HR становится ролевой моделью, которая помогает вести бизнес вперед», — отметил Олег Ханин, председатель правления КСЖ «Коммеск-Өмiр».

Тодд Броди, хэдлайнер форума и эксперт с 15-летним опытом в области управления талантами, отметил, что управление изменениями остается сложной задачей: только 33% компаний достигают целей через централизованные модели, а 55% отмечают несоответствие HR-технологий современным требованиям. По мнению Тодда, вместо простой автоматизации HR должен стратегически использовать технологии для анализа, прогнозирования и поддержки бизнес-целей.

Однако не только технологии и стратегии стали предметом обсуждений. Статистика от Alga Payment шокирует: 7,7 млн казахстанцев вынуждены обращаться к PDL-займам под 300% годовых из-за задержек зарплаты. Однако досрочные авансы решают проблему: 95% сотрудников перестают брать займы после внедрения этой практики.

Стресс, который возникает из-за сложностей на работе — одна из главных проблем современного человека. Wellness Solution Group на примере своей системы напомнили: корпоративное оздоровление — это инвестиция в продуктивность. А борьба с моральными «болячками» вроде эйджизма и культурных барьеров становится основой Diversity, Equity & Inclusion (DE& I). Опыт OLX Казахстан, внедривших у себя эту стратегию, подтверждает: инклюзия повысила вовлеченность сотрудников на 13% всего за два года.

О недостатке вовлеченности говорили и Birge — спикеры из компании отметили, что:

— 42% сотрудников тратят время на рутину;

— 62% не вовлечены в процесс;

— 40% страдают от одиночества;

— 29% — от стресса, и это является препятствием к продуктивной работе.

Грамотный HR должен понимать, как преодолевать эти вызовы. Как отметили Boyden в ходе панельной дискуссии, HRD должен быть немного стратегом, психологом, дипломатом и главное — человеком, которому доверяют.

XII HR-форум вновь подтвердил, что HR — это не просто отдел в компании, а движущая сила, от которой зависит успех бизнеса. Ведь human resources — это прежде всего о людях, без которых невозможно движение вперед.

По традиции, в рамках форума подвели итоги конкурса The Best HRD 2024 и наградили лучших директоров по персоналу. В этом году ими стали:

— Тимур Тайгамбаев, директор по персоналу и культуре АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение»;

— Индира Аширова, HRD Halyk;

— Асем Рахимбекова, CHRO Centras.

Награды были вручены за достижения в реализации стратегических HR-проектов, которые помогли их компаниям достичь значительных результатов и укрепить позиции на рынке.