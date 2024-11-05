Опыт китайской «Долины роботов» изучат в Казахстане

В Шанхае Олжас Бектенов посетил «Долину роботов» научного города Чжанцзян, где ознакомился с последними достижениями китайской индустрии робототехники.

В настоящее время в этом научно-технологическом центре функционирует более 80 китайских и зарубежных робототехнических предприятий. Представлена широкая линейка роботов, в том числе гуманоидных. Сферы их применения — от помощи в быту и обеспечения порядка в общественных местах, до медицины, образования, индустриальных, исследовательских направлений, спасательных работ, логистики и др., передает Kazpravda.kz.

Премьер-министр поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК наладить сотрудничество с китайской стороной с целью изучения опыта «Долины роботов» и дальнейшего применения его в Казахстане.

Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.

Как сообщалось ранее, глава правительства встретился в Китае с главами компаний, было обсуждено инвестиционное сотрудничество. В ходе визита подписаны соглашения на $2,5 млрд.