Что изменится на портале электронного правительства?

Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий искусственного интеллекта.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев рассказал о планах по усовершенствованию портала электронного правительства. Он отметил, что сегодня казахстанцы за счет цифровизации могут получать необходимые услуги онлайн через смартфон, передает Zakon.kz.

«За последние 10 лет количество государственных услуг увеличилось более чем в два раза. Министерство обеспечило доступность более 92% услуг в онлайн-формате, делая их удобными и доступными для каждого. Мы не стали монополизировать рынок госуслуг, а сделали их доступными через сторонние приложения, в том числе банки. Сейчас доступно более 56 видов госуслуг и сервисов на внешних платформах. В первом полугодии 2024 года через эти приложения оказано уже 33 млн услуг, что составляет почти половину от общего объема в 67 млн за 2023 год», — отметил глава МЦРИАП.

Из всех 1359 госуслуг 86% доступно в смартфонах.

«Мы внедрили сервисы биометрической идентификации и QR-подписи, что значительно упростило процесс получения электронных услуг. По данным на октябрь 2024 года с помощью QR-кодов было выполнено 8 млн подписей, а через систему Digital ID проведено 18 млн идентификаций. Процесс совершенствования и модернизации eGov непрерывен, и сейчас мы находимся в активной фазе перехода к третьей версии. Новый eGov станет значительно стабильнее и удобнее, в том числе с помощью применения технологий искусственного интеллекта», — добавил министр.

Он подчеркнул, что наряду с созданием клиентских сервисов для граждан будут развиваться аналогичные сервисы для бизнеса, обеспечивая полный цикл поддержки — от регистрации до ликвидации компаний.