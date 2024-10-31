Цена китайских смартфонов вырастет на 40% к 2029 году

Это в 3 раза больше, чем в среднем по рынку.

Китайские производители смартфонов, такие как Huawei, Xiaomi и Oppo, известны своим агрессивным ценообразованием, предлагая телефоны с высокими техническими характеристиками по более низким ценам, что делает их особенно привлекательными на развивающихся рынках, где стоимость является существенным фактором. Однако это может измениться в последующие годы, поскольку средняя цена китайских смартфонов покажет двузначный рост.

Согласно данным, представленным Stocklytics.com, ожидается, что средняя цена китайских смартфонов вырастет почти на 40% к концу десятилетия, что в три раза больше, чем рост цен на мировом рынке смартфонов.

В то время как Samsung и Apple доминируют на рынке смартфонов, их китайские конкуренты Xiaomi, Oppo и Vivo добились значительных успехов за эти годы, теперь захватывая значительную долю мировых продаж смартфонов. Три поставщика смартфонов в общей сложности поставили более 180 миллионов единиц в первой половине 2024 года, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из главных факторов их растущих продаж является доступность цен, которая привлекала миллионы пользователей на протяжении многих лет как в Китае, так и за рубежом. Однако, согласно исследованию Statista Market Insights, время доступных китайских смартфонов заканчивается, и их цена вырастет на двузначный процент в течение следующих пяти лет.

Средняя цена за единицу на китайском рынке смартфонов фактически снизилась на 12% за последние шесть лет, упав с 310 долларов в 2018 году до 270 долларов в этом году. На рынке США наблюдалась прямо противоположная ситуация: средняя цена смартфона выросла на 13%, до 430 долларов за этот период. Это в четыре раза больше, чем 3%-ный рост цен на мировом рынке за последние шесть лет.

Однако Statista ожидает, что ценовой разрыв между рынками США и Китая сократится в течение следующих пяти лет. Средняя цена за единицу на китайском рынке смартфонов вырастет на 40% и достигнет 380 долларов к 2029 году. Более того, это означает, что китайский рынок увидит в три раза более высокий скачок цен, чем на мировом рынке, и в десять раз более высокий, чем на рынке США. Средняя цена смартфона на мировом рынке вырастет на 13% и достигнет 330 долларов в течение следующих пяти лет. Рынок США следует за ним с ростом цен на 4% и средней ценой за единицу в 450 долларов к 2029 году.

Растущая популярность китайских смартфонов во всем мире и скачок средней цены на 40% помогут китайскому доходу от продаж расти гораздо быстрее, чем в Соединенных Штатах. По данным Statista, ожидается, что китайская индустрия смартфонов в 2024 году принесет $105,5 млрд. Этот показатель вырастет на 30% и достигнет $137,4 млрд к 2029 году.

С другой стороны, прогнозируется, что рынок США покажет в семь раз меньший рост, а выручка от продаж смартфонов увеличится всего на 4%, до $63,5 млрд. Для сравнения, мировые продажи смартфонов, по прогнозам, вырастут на 20% и достигнут $562 млрд к концу десятилетия.

Статистика также показывает, что к 2029 году Китай будет генерировать одну пятую мировых продаж смартфонов, что на 2% больше, чем в этом году. А доля рынка США сократится с 13% до 11% в течение следующих пяти лет.