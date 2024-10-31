Face ID будут использовать при вакцинации казахстанцев

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса ответила, как планируется пресекать приписки по вакцинации.

Журналисты отметили, что люди получают SMS о получении прививки от гриппа, хотя фактически не проходили вакцинацию. В связи с этим у главы Минздрава спросили, как планируется бороться со списанием вакцин, передает Zakon.kz.

«Вопрос очень проблемный. Ко мне тоже обращались несколько раз о том, что были такие приписки. В одном случае это оказалось, что одну цифру ИИН перепутали. Вместе с тем мы посмотрели нормативно, как мы можем привлечь к ответственности. Сегодня нормативно никаких таких рычагов в части приписок у нас нет. Мы начали работу по идентификации личности через Face ID, и при вакцинации она тоже будет использоваться, — ответила Акмарал Альназарова. — Нам нужно будет в целом для нивелирования системные принимать меры, чтобы закрепить ответственность медработников за умышленные приписки. На сегодняшний день мы об умышленных приписках пока не говорим, было несколько случаев, когда технически, это все забивается в ручном режиме, и по ИИН были ошибки».

В июле 2024 года Минздрав Казахстана предложил три варианта, как бороться с приписками: подтверждение посещения и получения медицинской помощи через мобильное приложение пациента; идентификация пациента с использованием технологии Face ID, а также сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента.