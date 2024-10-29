Казахстан и Монголия усиливают сотрудничество в области цифровизации

В рамках рабочей поездки в Улан-Батор министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев встретился с министром цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии Цэндийн Баатархуу.

На встрече стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: развитие инновационной экосистемы, поддержку стартапов, цифровое правительство (GovTech) и перспективы в аэрокосмической сфере. Мадиев подчеркнул, что укрепление партнерства способствует развитию цифровизации и обмену передовыми технологиями между странами.

Министр отметил успешное участие монгольских стартапов в акселерационных программах Astana Hub и растущее присутствие казахстанских стартапов на рынке Монголии, что укрепляет двусторонние связи: «Обмен опытом и поддержка стартапов развивают предпринимательский потенциал и способствуют росту технологий в обоих государствах».

В ходе визита министр ознакомился с e-Mongolia — платформой, запущенной в 2020 году для упрощения доступа к государственным услугам. Платформа охватывает 85% населения Монголии. Казахстанская система eGov, обеспечивающая онлайн-доступ к более чем 90% госуслуг, стала темой обсуждений для возможного сотрудничества и обмена опытом.

Мадиев также встретился с лидерами IT-рынка Монголии, включая ICT Group, крупнейшего частного оператора информационных систем. ICT Group охватывает более 91% населения и внедряет инновации в таких сферах, как искусственный интеллект, блокчейн и разработка языковых моделей для монгольского языка.

Кроме того, министр посетил Национальный парк информационных технологий Монголии (IT Park), который поддерживает стартапы через предоставление рабочих мест, профессиональную сертификацию и развитие цифровых навыков, создавая условия для выхода монгольских стартапов на международные рынки.

Сотрудничество Казахстана и Монголии в области цифровизации и технологий открывает новые перспективы для устойчивого развития и укрепления лидерских позиций на международной арене. Взаимное сотрудничество позволит укрепить технические компетенции в обеих странах и улучшить прикладную часть применения новых технологий в повседневной жизни граждан.

«Монгольская сторона проявила особенный интерес к отдельным решениям электронного правительства РК, так как структурно обе страны имеют схожие параметры. Эти решения могут быть также востребованы в Монголии. Также правительство Монголии сейчас делает фокус на цифровой экономике и ИИ, что может быть интересно и для нашей страны», — сказал министр Жаслан Мадиев.