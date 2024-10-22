PROFIT Smart City Day 2024: нужна зрелость для использования уже имеющихся технологий

Почему на фоне вполне неплохого технологического развития казахстанские Умные города до сих пор не «взлетели»?

11 октября в Алматы эксперты собрались на конференции PROFIT Smart City Day 2024, посвященной теме цифровизации городов. Гости мероприятия выясняли, насколько же «умны» казахстанские мегаполисы и какие шаги необходимо предпринять для повсеместного внедрения цифровых решений в жизнь горожан.

Конференцию открыл Рустем Бигари, генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства. Он рассказал о том, какая методика применяется сегодня в Казахстане для построения Умных городов.

«В законе об информатизации прописана методика умных городов, но что-то она не „летит“. Здесь важно отметить, что за последние два года архитектура электронного правительства изменилась, и сегодня она больше ориентирована на данные. Неважно, какая у вас технология — важны данные. Данные являются активом, их можно продавать. Так почему же у нас не „летает“ Smart City? В первую очередь это связано с разрозненной инфраструктурой госорганов — те же акиматы, например. Они имеют разные юридические сущности и, соответственно, каждое управление старается иметь собственный бюджет и создать собственную информационную систему», — обозначил проблематику Рустем Бигари.

Именно поэтому базовый принцип построения архитектуры для электронного правительства, основанной на доменах — это дедупликация мастер-данных. Второй принцип — переиспользование бизнес-процессов.

«Между госорганами в рамках одной предметной области должна быть единая архитектура», — пояснил спикер. Еще три принципа, которые важны — связанный клиентский опыт, единый архитектурный контроль и разумный уровень децентрализации.

Эксперт привел в пример выдачу ваучеров в детские сады. Оказалось, что семья, живущая в одном из районов города, возит ребенка в детский сад на другом конце города. И такая картинка — повсеместно. Это вносит свою лепту в наличие пробок, соответственно, тратятся бензин, электроэнергия и т. д.

Именно с решения подобных, казалось бы, неочевидных, моментов и начинаются умные города. Поэтому и важна доменная архитектура, позволяющая ставить цели и задачи с акцентом на данные. Построение и развитие принципов Smart City в казахстанских городах условно разбили на несколько доменов, среди которых — здравоохранение, соцобеспечение, образование, транспорт, природные ресурсы и экология, энергетика, инфраструктура и т. д. В каждой из этих категорий определены ключевые инициативы, которые и будут реализовываться.

«Мы меняем парадигму проектирования — от автоматизации деятельности ведомства к построению сервисов для граждан и бизнеса. В основе находятся жизненные ситуации и реальные проблемы пользователя. Приоритеты здесь ставятся на основе данных — это выявление ключевых направлений с использованием аналитики данных (например — транспорт, экология, безопасность). И решения должны приниматься на основе анализа данных, собранных с различных городских источников (здесь речь, в том числе, об Интернете вещей). Для каждой области здесь предусмотрен свой KPI. Это может быть снижение времени на дорогу до работы, улучшение качества воздуха, уменьшение энергопотребления и другие. Какие-то инициативы в рамках Smart City уже есть. Остается сосредоточиться на том, чтобы их грамотно имплементировать в целую архитектуру», — пояснил спикер.

Все эти данные будут собираться в единые городские дата-центры. Для сбора данных планируется внедрение датчиков и устройств IoT для постоянного мониторинга параметров города (трафик, экологические условия, потребление ресурсов, энергоснабжение). За анализ данных будут отвечать централизованные платформы. Это позволит эффективно управлять данными и обеспечивать координацию между секторами.

Тему продолжил Мейрам Дюсюков, заместитель руководителя Управления цифровизации акимата Алматы. Он представил опыт построения в Алматы безопасного города. Так, например, в сфере дорожной безопасности внедряются интеллектуальные системы контроля дорожного движения. В рамках системы Sergek в Южной столице уже установлено более 1600 скоростемеров, что позволило снизить смертность на дорогах на 40%, а ДТП — на 20%.

Кроме того, в Алматы реализован проект Единой системы видеомониторинга — это платформа с аналитическими модулями на основе искусственного интеллекта. Это более 50 тыс. камер. Система охватывает восемь районов города. В следующие пять лет планируется подключение еще 50 тыс. камер. Система интеллектуальной видеоаналитики сможет распознавать объекты и атрибуты в реальном времени, осуществлять межкамерный мониторинг за объектами, обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, а также организовать работу городских служб в проактивную сервисную модель управления городом. Так, например, когда в начале лета в Алматы случились подтопления из-за обильных дождей, камеры позволили детектировать разлив воды, после чего на участки с затоплениями направлялись коммунальные службы для очистки арыков и откачки. Система также способна распознавать дым и огонь, контролировать парковку, пересечение запретных зон, детектировать заполнение мусорных контейнеров и многое другое.

Подробнее о системе Sergek и о том, как из обычного продукта для видеонаблюдения она выросла в AI-платформу для умного города, рассказал Асет Ахметов, сооснователь Sergek Group.

«Мы присутствуем на IT-рынке уже более 12 лет, у нас более ста разработчиков, 700 сотрудников по всему Казахстану, 43 зарегистрированных авторских права. Сейчас система Sergek работает более чем в 10 городах Казахстана, также реализуются пилотные проекты, включая и зарубежные (г. Баликпапан, Индонезия). Sergek — это интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности, которая фиксирует 19 видов нарушений, обрабатывает 100 миллионов событий в день только из Астаны и Алматы. Доставка данных до пользователя составляет всего 2 секунды. По результатам работы в Казахстане мы наблюдаем снижение смертности при ДТП на 50% и снижение преступности в общественных местах на 40%», — сделал обзор Асет Ахметов.

Сегодня в рамках экосистемы Sergek Group развиваются такие проекты, как Sergek Qorgau (мобильное приложение для сотрудников полиции), Sergek Patrol (аппаратно-программный комплекс дорожной безопасности с искусственным интеллектом), Sergek VMS (интеллектуальная система видеонаблюдения и аналитики для обеспечения общественной безопасности и эффективного управления городской средой), Sergek ITS (интеллектуальная транспортная система для анализа, мониторинга и транспортного прогнозирования). Планируется также доработать и внедрить модуль для экологического мониторинга. В перспективе (2024–2025 гг.) эти продукты будут объединены в единую AI-платформу для управления трафиком и обеспечения безопасности.

Опыт проекта ONAY представил Вячеслав Уразбахтин, операционный директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы». Он рассказал, как развивается экосистема ONAY и о том, как строится транспортный каркас общественного транспорта на основе аналитики и моделирования. Сама экосистема ONAY включает в себя ПО для диспетчерского управления, решение для электронного билетирования и модуль для транспортной аналитики. К слову, у мобильного приложения ONAY уже 3,3 млн зарегистрированных пользователей, 1,7 млн активных пользователей ежемесячно и 542 тыс. пользователей ежедневно.

Мейрам Дюсюков добавил: в Алматы планируется организовать работу всех городских служб в проактивную сервисную модель управления городом. Также планируется установка точек бесплатного Wi-Fi, IoT-датчиков, инструментов для замеров эко-следа транспорта, а также их интеграция с другими городскими сервисами.

«Уникальность площадки Profit состоит в том, что каждый раз она собирает стейкхолдеров — тех, кто двигает процессы цифровизации по всей стране. Это и госуправление, и экспертное сообщество, и бизнес. То есть, всех тех, кто хочет сделать свой город лучше. Алматы — это яркая точка на цифровой карте Центральной Азии, это большой, динамичный современный город, а также стартовая площадка для новых идей, стартапов и цифровых решений для всего региона. Достаточно сказать, что больше трети всех IT-компаний страны зарегистрировано именно в Алматы», — говорит Мейрам Дюсюков.

Спикер также рассказал о внедрении системы мгновенного оповещения для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Каждый пользователь смартфона, поддерживающего Cell Broadcast, сможет получать оповещения через Push-сервис. Технология Cell Broadcast позволит оповещать горожан быстро, делать точечную рассылку — например, по всем абонентам в определенном районе, подключенным к соответствующим вышкам мобильной связи. Первое пробное оповещение было проведено этим летом — система обработала более 47 000 базовых станций мобильных операторов Алматы, что составляет 99,6% успешных рассылок от общего количества сот, предоставленных операторами связи (0,4% необработанных рассылок — это те базовые станции, которые в это время находились на ремонте).

«Цифровая трансформация сегодня — это не тренд. Это необходимое условие для развития любого большого города. Здесь очень важно не забывать, что любая цифровая инициатива или технология должна иметь правильную экономику затрат, измеримую и понятную людям цель, эффективно решать в идеале сразу несколько реальных задач и потребностей, исходящих от жителей этого города. Сделать город безопасным, предотвратить преступления, успеть оповестить людей до того, как станет поздно, тем самым обеспечив комфорт жителей — наши базовые и приоритетные задачи. Для решения этих задач у нашего города есть и потенциал, и возможности», — подытожил представитель акимата.

Спикеры панельной дискуссии порассуждали о перспективах умных городов в Казахстане.

Ботагоз Касабек, попечитель и сооснователь ОФ «Алма», с позитивом смотрит в будущее и уверена, что все будет хорошо! Ее поддержал Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны: «Мы уже видим, что без IT-решений, без цифровизации очень сложно, потому что данных много. Сегодня, на самом деле, мы далеко опережаем многие европейские страны именно по диджитализации. Но если говорить об удобстве, то да, есть моменты для доработки. Сейчас без IT-решений очень сложно, и в дальнейшем, я считаю, у нас хорошие возможности заявить о себе в мировом сообществе».

Рустем Бигари присоединился к общему мнению, отметив, однако, что всем правит прогресс и экономика, и именно они будут движущей силой изменений: «Сегодня технологии позволяют обходить недостатки инфраструктуры, где-то удешевлять процессы. Да, есть люди, которые говорят о цифровой трансформации, но мало что в эту сторону делают. Но, по крайней мере, есть желание. И повышение компетенции тех людей, в силах которых менять процессы внутри города, очень сильно повлияет и на будущее Смарт городов, когда не будет вопросов вроде „Как так, мою машину украли, а я сам ее нашел“. Как я уже говорил, на сегодня наблюдается разрозненность, которая очень мешает. Но я не думаю, что в будущем это станет препятствием. Когда государство и бизнес поймут, что в основе внедрения цифры лежит не мода, а экономика, вот тогда это заработает. Потому что на каждый вложенный тенге в инфраструктуру, в информационную систему будет отдача в 3 тенге экономического эффекта. Вот тогда это будет работать».

И тут возникает важный вопрос. Инфраструктура в городе есть, однако она не работает так, как должна. Что делать и как быть в этой ситуации?

Здесь дело в людях, уверена Ботагоз Касабек. Тот же пример с развозкой детей в садики и школы — многие родители возят детей самостоятельно, что загружает дорожное движение, ухудшает ситуацию с пробками: «Если аналитику посмотреть, то после окончания занятий рядом со школами огромные пробки. Поэтому здесь больше работа над самими собой, наверное. И перед тем, как ждать чего-то от государства, от бизнеса, от окружающих, все-таки, важно начать с себя».

Чтобы весь этот фундамент цифровизации и инфраструктура, наконец, начали работать на благо горожан, необходимо менять процессы принятия решений, считает Рустем Бигари.

«Если есть данные, то на основе данных вы можете принимать решения. Например, зная данные поквартирно о заселении квартала, развивать инфраструктуру надо с учетом этой плотности заселения, возрастных характеристик и так далее. Раньше именно этого не хватало, не хватало данных. Их собирали в „экселе“ и, собственно, получили то, что получили», — отмечает эксперт.

Цифра не должна идти отдельно от планов развития городов. Необходима аналитика, должны быть KPI, привязанные к конкретным мероприятиям. Принятие решений о строительстве или ремонте чего-либо должно основываться именно на данных. При этом данных сегодня очень много, и эксперты настаивают — все дело в принятии решений на основе этих данных.

«Поэтому мышление и подходы к управлению в акиматах, у чиновников, людей, которые принимают эти решения, должны меняться. Нужна зрелость», — настаивает Рустем Бигари.

А в обретении зрелости важная роль отводится подготовке кадров. Каким образом в Казахстане готовят экспертов для умных городов, рассказал Дидар Едилхан, директор научно-инновационного центра Smart City, Astana IT University. Он также представил научно-инновационные проекты университета в направлении Smart City.

«Astana IT University фокусирует свою деятельность на формировании устойчивой научно-инновационной экосистемы при тесном сотрудничестве с зарубежными научными центрами и поддержке государственных органов и индустриальных партнеров. Мы нацелены стать драйвером науки и инноваций региона, ведущей организацией в создании интеллектуально-аналитических систем. При университете действует несколько научно-инновационных центров, один из которых — НИЦ Smart City. Он занимается вопросами общественного транспорта, качества воздуха, энергетики и ЖКХ, устойчивого развития городов. Основная миссия НИЦ Smart City — объединение ученых, преподавателей, инноваторов и студентов для решения прикладных задач инновационного развития Астаны. Цель центра — создание интеллектуальных решений с использованием ИКТ и ИИ для умных городов будущего через науку, инновации и успешные коллаборации. Команда центра имеет опыт в реализации научно-исследовательских и прикладных проектов в области информационно-аналитических систем, анализа больших данных, IoT, систем автоматизации и управления», — говорит Дидар Едилхан.

Тему о вкладе университетов продолжила Татьяна Момотова, эксперт Центра исследований Умного города Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Она представила свое видение роли университетских партнерств в развитии умных городов.

«Сложность задач, связанных со стремительной цифровизацией городской среды и сервисов для граждан, требует объединения усилий академического сообщества, органов власти и бизнеса. Университеты становятся драйверами развития экспертизы по тематике устойчивого городского развития. Именно на базе университетов формируются центры компетенций по тематике умного города. Несмотря на отдельные успешные проекты с участием вузов, потенциал межвузовской кооперации, как и в целом потенциал развитой экосистемы университетских партнерств, пока остается недовостребованным», — считает Татьяна.

А Константин Трофименко, директор Центра исследований Умного города Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», акцентировал внимание на том, что умный город — это всего лишь надстройка над базисом. А базис — это эффективно выстроенное коммунально-городское хозяйство. Соответственно, для работы систем умного города крайне важно наладить работу городских служб, их взаимодействие.

«Не будет работать условная кнопка, если в городе не отстроены базовые процессы межведомственного взаимодействия, коммунальные регламенты и т. д., — обращает внимание Константин Трофименко. — Мы часто говорим, что цифровизация и цифровая трансформация — это, на самом деле, два разных понятия. А в чем разница? Цифровизация — это когда цифровые технологии встраиваются в уже существующие процессы, а цифровая трансформация — это когда совокупность внедренных цифровых технологий начинает эти процессы кардинально менять. Какая здесь мысль? Что если есть какие-то городские проблемы с инфраструктурой с тем же самым взаимодействием между ведомствами, то раз уж сейчас у нас пришли цифровые технологии в город, это как раз очень хороший повод недостатки устранить и сделать действительно эффективные бизнес-процессы. На самом деле, городские проблемы — не бесконечны. Их можно систематизировать, типизировать и для каждого города построить свою дорожную карту и свою стратегию того, как мы видим развитие города в градостроительном плане, в плане развития инженерных сетей, транспортной инфраструктуры. И увязать все это в единую стратегию, которая бы нам подсказывала, как действовать».

Константин подробнее остановился на теме стандартизации развития умных городов, рассказал о методологических подходах и их классификации. Современные технологии позволяют развивать города на основании цифровых двойников, и сейчас это универсальный инструмент для становления умных городов.

«Согласно прогнозам компании Guidehouse Insights (2022), к 2031 году глобальный доход от применения технологии цифровых двойников в мире составит до $2,5 млрд при среднем росте 25% в год, а количество цифровых двойников и моделей городов превысит 500», — отмечает спикер.

К нему присоединился Саян Доржиев, генеральный менеджер Gartner Kazakhstan. Он так же отметил важность цифровых двойников в развитии сегмента Smart City: «К 2027 году 40% системных интеграторов будут использовать шаблоны цифровых двойников для дифференциации на рынке, по сравнению с примерно 10% в 2023 году. К 2029 году 80% цифровых двойников будут собирать и координировать данные в нескольких приложениях для получения аналитической информации и поддержки принятия сложных решений, по сравнению с 10% сегодня».

Об умной цифровой реальности для устойчивого развития городов рассказал Илья Галимов, менеджер по развитию бизнеса ТОО «Софтпром».

«Повышение готовности и устойчивости городов имеет решающее значение для реагирования на будущие кризисы. Цель программного обеспечения от компании Hexagon — объединить две реальности: виртуальную и реальность, в которой мы находимся, чтобы это был один общий мир, где с помощью любых систем, которые позволяют собирать данные, создать модель, оцифровать ее и создать цифровой двойник города. И уже на основании полученных данных с помощью нашего программно-аппаратного комплекса сделать аналитику, провести моделирование или симуляции каких-то возможных последствий, например, стихийных бедствий. Это позволит обезопасить наши города, сделать работу городских служб более эффективной, наладить инфраструктуру. Вообще, области применения Smart Digital Reality достаточно широки: это обеспечение безопасности, улучшение городского климата, развитие транспорта, модернизация инфраструктуры и инженерных сетей», — отмечает Илья Галимов.

Среди продуктов Smart Digital Reality от Hexagon — системы для захвата изображений и их переноса, системы для передачи данных, системы моделирования и оповещений.

Еще одно решение — связанное с цифровизацией уличного освещения и прогнозированием ремонтов — представил Мади Агыбаев, технический директор ТОО «Riza Global». Компания Riza Global создана в 2012 году для внедрения энергосберегающих технологий на промышленных и гражданских объектах. Ее деятельность направлена на технологии, которые дают возможность максимально снизить потребление энергоресурсов.

«Умное освещение помогает эффективно решать задачи энергосбережения и снижения затрат на эксплуатацию. Оно позволяет дистанционно оптимизировать график работы наружного освещения на каждом конкретном объекте, а там, где возможно — переводить освещение в экономичный режим работы», — пояснил спикер.

Тему умных продуктов для городской среды продолжил Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан». Он представил решение для интеллектуального бесключевого доступа от компании SALTO Systems. Оно включает приборы для контроля доступа, системы умных шкафчиков и решение для бронирования и тикетинга.

«Объединенная группа SALTO Systems — мировой лидер в области решений для умных зданий. В 2001 году компания произвела революцию в области контроля доступа, представив технологию SALTO Virtual Network SVN data-oncard и усовершенствованную линейку беспроводных электронных интеллектуальных дверных замков с автономным питанием. Решения SALTO Systems применяются в сфере гостеприимства, в корпоративном сегменте, а также в секторе жилой недвижимости. В частности, для рынка жилья компания представила свое ноу-хау — решение Homelok, объединяющее аппаратные и программные технологии. SALTO Homelok обеспечивает высочайший уровень комфорта проживания „без ключа“ для резидентов и гостей, оптимизацию операционной деятельности для менеджеров и владельцев, повышая при этом безопасность для всех типов жилых объектов», — сделал обзор Андрей Поцелуев.

Так как же связать технологии и людей на местах? Как стимулировать развитие умных городов не только в столицах, но и в регионах?

Ботагоз Касабек предложила неочевидное решение: «Местные исполнительные органы довольно загружены, и не всегда справляются. Действительно, реализация Умного города — это очень сложная постоянная работа, и тут каждый из нас, на самом деле, может внести свою лепту, помочь каждый в своем регионе. И если хоть один человек поможет своей школе, району или региону хотя бы в какой-то аналитике, мне кажется, тогда мы сможем сделать умными не только Алматы и Астану, но и остальные города».

Аскар Таксимов, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования «iKOMEK 109» акимата Астаны, добавил — для развития технологий в регионах необходимо эти самые регионы развивать, наладить работу производств, обеспечить наличие кадров. Важна системная работа, основанная на данных. Он привел в пример работу ситуационного центра iKOMEK109 в обеспечении безопасности города и выявлении проблем в сфере ЖКХ. Аналогичную работу можно наладить и в регионах, уверен Аскар Таксимов.

К слову, о Smart City в регионах. Любопытный проект представил Константин Ильницкий, руководитель Управления информатизации, оказания госуслуг и архивов акимата Карагандинской области. Он рассказал о мониторинге качества дорожного покрытия на основе AI Computer Vision и о том, почему такие проекты очень сложны при кажущейся простоте. Здесь используется целый стек решений — это и Crowdsourcing, и IoT, AI Computer Vision и Machine Learning, а также Big Data и Гео-аналитика. И даже несмотря на то, что порог входа достаточно низкий (для сбора данных используются видеорегистраторы), вопрос успешной реализации проекта и его дальнейшего развития пока весьма насущный.

А Рустем Бигари напомнил о процессе урбанизации: сегодня 3 млрд человек на Земле уже живет в городах. В Казахстане статистика примерно такая же — на городское население в стране приходится 52%, и урбанизация идет своим чередом.

«С этим фактом приходится считаться. Для населения в 20 млн казахстанцев вполне можно создать какую-то единую систему учета, которая бы позволила развивать и понимать портрет гражданина даже внутри региона — это вполне жизнеспособная история», — считает эксперт.

Поэтому, так или иначе, проекты для развития городской среды необходимы. И даже если не все из них перейдут из разряда гипотез и пилотов в реальную жизнь, чем больше их стартует, тем качественнее будет переход городов в категорию «умных».

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Видеозапись конференции: