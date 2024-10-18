Казахстанцы получают бесплатные лекарства с помощью QR-кода

В пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» участвует свыше 700 медицинских организаций по стране.

В двух поликлиниках Астаны продемонстрировали механизм выдачи пациентам бесплатных лекарственных средств посредством QR-кода в разделе «Социальный кошелек» (приложение eGov Mobile). В пилотном проекте по электронной выдаче лекарств через «Социальный кошелек» участвует свыше 700 медицинских организаций по стране, уже выданы препараты на основе 93 тысяч рецептов.

Так, в городской поликлинике № 4 пациент, состоящий вот уже десять лет с диагнозом «Сахарный диабет» на диспансерном учете, получил свои лекарства напрямую у медсестры, показав только персональный QR-код (ваучер). Таким образом, гражданину теперь не нужно тратить время на запись к врачу за получением бумажного рецепта — медсестра может самостоятельно без очередей выдать нужный препарат.

Пожилому населению или другим лицам, которые не могут воспользоваться услугами сервиса «Социальный кошелек», при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту.

До конца года проект будет масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения.

«Использование „Социального кошелька“ создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений», — отметили в ведомстве.

Для пользования услугами «Социального кошелька» необходимо скачать приложение eGov Mobile, которое доступно в магазинах App Store и Play Market, затем пройти регистрацию или идентификацию, на главной странице зайти в раздел «Социальный кошелек», там выбрать строку «Лекарственное обеспечение».

Напомним — 6 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.