В Астане состоялось открытие международной конференции Connected

18-19 октября в столице Казахстана проходит Connected 2024 — международная конференция об осмыслении образа будущего.

С целью анализа ключевых вызовов и возможностей современности, конференция объединила агентов изменений из разных стран мира — тех, кто верит в важность продвижения глобальных ценностей, а также осознанное применение знаний и экспертизы. Это люди, общественные движения и организации, деятельность которых ведет к социальным изменениям и влияет на мировосприятие отдельных индивидов. В конференции участвует порядка 1500 делегатов из более чем 20 стран мира: США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Хорватии, Финляндии, Болгарии, Эстонии, Грузии, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Израиля, Турции, ОАЭ, ЮАР, Непала, Узбекистана.

В ходе церемонии открытия заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова зачитала приветственное слово Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Она сообщила, что по поручению Главы государства в Казахстане уже начали работу филиалы 23 ведущих мировых университетов. Вице-премьер выразила благодарность стратегическим партнерам от имени правительства и рассказала о ключевых целях этого шага.

«Во-первых, подготовка высококвалифицированных кадров, освоивших образовательные программы в соответствии с международными стандартами и востребованных на рынке труда. Во-вторых, трансфер передовых образовательных программ и технологий обучения. В-третьих, поставлена цель развития науки и инноваций. Как говорится, „Вместе любое бремя легче“. Я считаю, что благодаря эффективному сотрудничеству мы совместно достигнем поставленных целей», — заявила Тамара Дуйсенова.

В числе ключевых спикеров конференции: историк, футуролог, автор бестселлеров о будущем человечества Юваль Ной Харари; писатель и гуманист Герд Леонгард; Нобелевский лауреат в области зеленой экономики Рае Квон Чунг; президент Ассоциации Футурологов, форсайт-советник Европейской комиссии Таня Шиндлер; профессор Оксфордского университета и автор бестселлера «Шелковый путь. Новая всемирная история» Питер Франкопан; «Зеленая Богиня Китая» и адвокат зеленого развития Пэгги Лю; профессор Stanford University, автор курсов по ИИ Юнес Бенсуда Мурри; автор бестселлеров, первый главный редактор журнала WIRED Дэвид Роуэн и др.

«Мы пригласили на конференцию исследователей, футурологов, лидеров в сфере инноваций и технологий, общественных и государственные деятелей. Совместно с ними мы надеемся достичь главной цели конференции Connected 2024 — отыскать путь обретения мировой гармонии в будущем. Для этого необходимо сформировать картину будущего мира, в том числе нашей страны, в перспективе 20-30 лет. Для нашей компании очень важно смотреть на реальность из будущего, предвидеть будущее и прийти в будущее ментально. И все те наработки, которые мы имеем в бизнесе, мы хотели бы в дальнейшем применить в общественной жизни страны. Весь этот долгий путь для нас имеет огромное значение», — подчеркнул Серик Толукпаев, предприниматель, инвестор, генеральный директор холдинга AITAS.

Мероприятие проходит в формате Open Mind. Эта модель сознания предполагает непредвзятую оценку, открытый формат коммуникации и гибкость взглядов — готовность всех участников мероприятия воспринимать различные точки зрения. Это способствует более обстоятельному анализу тем, плодотворному диалогу и совместному поиску как ответов на вызовы современности, так и инновационных решений в процессе формирования будущей картины мира.

Генеральным спонсором Connected выступил холдинг AITAS — ведущий агропромышленный холдинг страны. Стратегическими партнерами мероприятия являются Министерство науки и высшего образования РК, Министерство просвещения РК, Фонд устойчивого развития образования.