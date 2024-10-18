Могут ли заблокировать TikTok в Казахстане?

Функция по блокировке закреплена за Министерством культуры и информации.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах мажилиса высказался о возможности блокировки TikTok в Казахстане. Он напомнил, что законом функция по блокировке закреплена за Министерством культуры и информации, передает Zakon.kz.

«По блокировке всего TikTok в Казахстане — на сегодня мне неизвестна какая-либо информация. Если платформа не нарушает закон, а за этим Министерство культуры и информации постоянно следит, и если есть контент, нарушающий закон, то есть установленный контакт в данной соцсети. Есть прямая и быстрая коммуникация для подачи заявления на блокировку контента либо удаления. И интернет-платформы наискорейшим образом рассматривают, анализируют этот контент, то есть занимаются модерацией контента. В случае явного нарушения законодательства они идут навстречу», — заявил министр

Напомним — ранее депутат сената Геннадий Шиповских предложил заблокировать TikTok в Казахстане.