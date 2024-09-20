Приложение для оповещения о землетрясениях создали алматинские школьницы

Получить информацию о надвигающемся землетрясении теперь можно за 10 секунд.

Алматинские старшеклассницы Мария Утарбаева и Дарига Нуркаш создали приложение для раннего оповещения о землетрясениях. С помощью приложения пользователи смогут подготовиться к возможным природным катастрофам и принять меры для обеспечения собственной безопасности. Программа использует данные сейсмических станций и алгоритмы нейросетей, передает Kazpravda.kz.

Идея создания приложения у учениц возникла после январского землетрясения в Алматы. Школьниц беспокоил тот факт, что многие жители не получили своевременных оповещений. После этого юные новаторы приступили к разработке казахстанского мобильного приложения. Обновляют его и дополняют различными функциями. Получить информацию о надвигающемся землетрясении теперь можно за 10 секунд.

«Время оповещения зависит от расстояния эпицентра. Чем ближе эпицентр, тем меньше промежуток времени — 10 секунд либо же 3 минуты. Приложение подключено к сейсмостанциям, которые находятся в окрестностях города», — говорят авторы проекта.

Проект работает совместно с Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, а также со стартапом SpaceLab.

«В данный момент мы внедрили в наши приложения спутниковые станции уже евразийского масштаба, так как мы сотрудничаем с Казахстанским национальным центром данных. У них уже есть выход на все евразийские станции. Пока мы их получаем через электронные почты, отправляем нашим пользователям через мобильное приложение», — поделилась Мария Утарбаева.

Юные разработчицы планируют продолжить работу над своим приложением, совершенствуют его и надеются, что оно поможет спасти множество жизней.