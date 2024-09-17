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    Siemens локализует в Казахстане производство техники и электрооборудования

    Документ был подписан в рамках официального визита Олафа Шольца в Казахстан.

    17 сентября 2024 11:04, Profit.kz
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    Siemens локализует в Казахстане производство техники и электрооборудования. Соглашение о партнерстве заключили АО «Самрук-Қазына» и ТОО «Siemens». Оно подписано на полях Казахстанско-Германского бизнес-форума и направлено на поэтапную локализацию измерительной техники, средств автоматизации производства, электрооборудования на территории Казахстана, передает Sputnik.

    Соглашение предполагает:

    — поставку оборудования и материалов для локализации производства
    — создание совместного производства на территории Казахстана
    — обучение кадров и другое.

    Siemens AG (учредитель ТОО «Siemens») — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

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