Документ был подписан в рамках официального визита Олафа Шольца в Казахстан.

Siemens локализует в Казахстане производство техники и электрооборудования. Соглашение о партнерстве заключили АО «Самрук-Қазына» и ТОО «Siemens». Оно подписано на полях Казахстанско-Германского бизнес-форума и направлено на поэтапную локализацию измерительной техники, средств автоматизации производства, электрооборудования на территории Казахстана, передает Sputnik.

Соглашение предполагает:

— поставку оборудования и материалов для локализации производства

— создание совместного производства на территории Казахстана

— обучение кадров и другое.

Siemens AG (учредитель ТОО «Siemens») — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.