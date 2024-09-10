Минздрав внедрит Face-ID для борьбы с приписками в поликлиниках

Основным инструментом для борьбы с приписками станут цифровые технологии.

О новых мерах по предотвращению фальсификаций в системе здравоохранения рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Основным инструментом для борьбы с приписками станут цифровые технологии, включая внедрение Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министерством запущен пилотный проект на базе республиканской поликлиники первичной медико-санитарной помощи в Астане. В рамках проекта пациенты будут идентифицироваться с помощью Face-ID и веб-камер, что позволит исключить возможность фальсификации данных о полученных услугах, передает Kazpravda.kz.

«До конца этого года мы проведем пилотный проект в Астане, а с 1 января планируем масштабировать его на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который на корню исключит приписки», — подчеркнула Акмарал Альназарова.

Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

Напомним, ранее Президент высказался о проблемах с обязательным социальным медицинским страхованием.

6 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, где обсуждаются информационные технологии в здравоохранении.