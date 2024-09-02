Токаев призвал создать Единую государственную медицинскую информационную систему

Президент раскритиковал ныне действующие разрозненные программы и базы данных.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и «перезагрузить» систему социальной поддержки граждан. Хотя внедрение обязательного социального медицинского страхования и содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине, казахстанцы сталкиваются с различными трудностями при обращении в медицинские организации.

«В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема», — заявил Президент.

Он предложил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. А все, что сверх него, должно будет оплачиваться через систему страхования.

«Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации. Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу», — дал поручение Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что для развития отечественного здравоохранения необходимо активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства, который, к сожалению, пока не нашел полноценного отражения в казахстанском законодательстве. Это приводит к неэффективности проектов и чрезмерной нагрузке на бюджет.

«Нужно пересмотреть подходы. Важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции. Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сфер здравоохранения и образования», — считает Глава государства.

Подробнее информационные технологии и инновации в казахстанской медицине мы обсудим на конференции PROFIT Healthcare Day, которая пройдет 6 декабря в Алматы.