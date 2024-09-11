Олжас Бектенов обсудил с TSC Global/GK Hyperscale перспективы сотрудничества в цифровой отрасли

Премьер-министр встретился с Майклом Дикерсоном и Дэниелом Дикерсоном.

В рамках реализации задач, поставленных Главой государства в послании народу Казахстана, правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела с участием иностранных инвесторов.

В ходе встречи обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества в области развития цифровой инфраструктуры и трансферта передовых технологий. Рассмотрены подходы компании по обеспечению роста вычислительных мощностей и увеличению экспорта IT-услуг. Главный исполнительный директор TSC Global/GK Hyperscale Майкл Дикерсон выразил заинтересованность в реализации проекта, предполагающего создание более 300 высококвалифицированных рабочих мест. По итогам встречи стороны отметили готовность к продуктивному сотрудничеству.

TSC Global/GK Hyperscale — международная компания, специализирующаяся на создании безопасной цифровой инфраструктуры для стран. GK занимается строительством и эксплуатацией современных центров обработки данных https://profit.kz/tags/datacenter/ и инфраструктурных проектов в Австралии и ряде других стран.