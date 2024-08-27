Глобальный рынок e-com к 2029 году достигнет 11,4 трлн долларов

Его буду драйвить альтернативные способы оплаты.

К 2029 году стоимость глобальных транзакций электронной коммерции достигнет 11,4 трлн долларов (по сравнению с 7 трлн долларов в 2024 году). Этот существенный рост в 63% будет обусловлен развитием электронной коммерции на развивающихся рынках. В этих регионах альтернативные способы оплаты (APM) позволят потребителям на рынках, не ориентированных на карты, впервые совершать покупки в интернете. Такие данные приводит Juniper Research.

APM — это любой безналичный и безкарточный способ перевода средств. Например — цифровые кошельки или платежи со счета на счет. Исследование прогнозирует, что к 2029 году 360 миллиардов транзакций электронной коммерции будет совершаться с использованием APM, что составит 69% от мировых транзакций электронной коммерции. Поскольку APM делают платежи в электронной коммерции более инклюзивными, небанковские потребители на развивающихся рынках изменят свои привычки покупок в интернете. Этот сдвиг будет дополнен увеличением инвестиций в экосистемы доставки, что сделает доставку более жизнеспособной и увеличит ценностное предложение электронной коммерции.

Автор исследования Лориен Картер комментирует: «Альтернативные варианты оплаты существенно выросли, а объемы транзакций APM превзошли карты на развивающихся рынках. Поскольку торговцы стремятся привлечь новых пользователей и регионы, они должны рассмотреть возможность предложения APM как ключевой стратегии для достижения этой цели».

Предложение подходящих вариантов оплаты конечным пользователям при оформлении заказа будет иметь решающее значение для оптимизации коэффициентов конверсии клиентов. Поставщики платежных услуг (PSP) должны максимально повысить удовлетворенность клиентов, адаптируя варианты покупки к местоположению и демографическим характеристикам отдельных потребителей. PSP могут максимально повысить эти коэффициенты конверсии, сотрудничая с местными платежными компаниями, которые обладают глубокими знаниями о предпочтениях потребителей и поддерживают региональные варианты оплаты.