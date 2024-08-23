90% госуслуг социально-трудовой сферы оказано в электронном формате

По итогам первого полугодия 2024 года казахстанцам было оказано 16,5 млн различных государственных услуг в социально-трудовой сфере, из которых 15 млн — электронно.

Из них 818 тыс. услуг оказано проактивно. Согласно Реестру государственных услуг в социально-трудовой сфере предусмотрен 51 вид госуслуг, из них в электронном виде (через портал электронного правительства, мобильные приложения eGov mobile и банков второго уровня) оказывается 48 видов, в том числе 28 услуг доступно в проактивном формате. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Министерством на постоянной основе проводятся работы по расширению способов оказания государственных услуг. Так, в текущем году на портале электронного правительства автоматизирована государственная услуга «Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» (3 подвида услуги). Также в этом году через мобильные приложения БВУ реализована государственная услуга «Назначение государственной адресной социальной помощи». Таким образом, на данный момент в мобильные приложения БВУ интегрировано 10 популярных услуг социально-трудовой сферы. Помимо этого, в проактивный формат была выведена государственная услуга «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью».

Одно из направлений оптимизации процессов оказания государственных услуг — это исключение человеческого фактора при принятии решений и сокращение сроков оказания услуг. В рамках трансформации и реинжиниринга государственных услуг с начала года автоматизировано 4 государственные услуги при проактивном оказании: «Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками „Алтын алқа“, „Күміс алқа“, или получившим ранее звание „Мать-героиня“, награжденным орденами „Материнская слава“ I и II степени», «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», «Назначение единовременной выплаты на погребение», «Назначение специального государственного пособия» (лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп). Таким образом, эти услуги оказываются автоматически информационной системой без участия человека, что позволило сократить срок принятия решения о назначении пособий с 8 до 1 рабочего дня.

По другим услугам также упрощен порядок оказания — из алгоритма было исключено рассмотрение заявления сотрудниками НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“». Это также положительно повлияло на срок оказания услуг, сократив его с 8 до 4 рабочих дней.

Вместе с тем, услуги, связанные с занятостью населения («Регистрация лиц, ищущих работу», «Регистрация безработных», «Назначение социальной выплаты по случаю потери работы»), реализованы на платформе «Электронная биржа труда» (Enbek.kz).