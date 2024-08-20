«Цифра» в помощь: возвращать НДС экспортерам будут по-новому

Министерство финансов запускает пилотный проект по возврату НДС из бюджета посредством цифрового тенге.

Предпринимателям, которые станут участниками пилотного проекта, потребуется открыть в банке второго уровня специальный цифровой счет в системе цифрового тенге. Через этот счет должны производиться расчеты с поставщиками (с использованием цифрового тенге), а также оплачиваться НДС в бюджет. Аналогично цифровые счета должны открыть и другие компании-партнеры, передает Kazpravda.kz.

При этом налогоплательщик-участник пилотного проекта для пополнения цифрового счета в системе приобретает цифровые тенге за счет денег на текущем банковском счете. От оформления необходимых для совершения сделок документов, например, электронного счета-фактуры (ЭСФ) участники пилотного проекта, не освобождаются.

Более того, все документы необходимы для подтверждения сделки и возврата НДС. Так, правилами проекта закрепляется, что для перечисления денег со своего цифрового счета на цифровой счет поставщика товаров в платежном документе необходимо указать регистрационный номер соответствующего ЭСФ. При этом налогоплательщик-участник пилотного проекта «обеспечивает автоматическое формирование платежных документов в бухгалтерской системе или через интерфейсы каналов дистанционного банковского обслуживания БВУ».

При проведении платежа, в котором указан регистрационный номер ЭСФ, производится маркировка цифровых тенге на часть платежа (на сумму НДС в ЭСФ), устанавливающая ограничение их расходования на: оплату НДС в бюджет на коды бюджетной классификации (далее — КБК) 105101, 105102, 105104, 105115; оплату НДС в платеже с привязкой к ЭСФ другому плательщику НДС.

Для перечисления денег со своего цифрового счета в бюджет на КБК 105102 в платежном документе налогоплательщик-участник пилотного проекта указывает номер декларации на товары, на КБК 105104 — регистрационный номер ЭСФ, на КБК 105115 — регистрационный номер сопроводительной накладной на товары на импорт или номер и дата заявления о ввозе товаров.

Перечисление НДС в бюджет осуществляется на цифровой счет КГД по распоряжению клиента БВУ.

«Право на возврат НДС получают участники пилотного проекта по таким видам деятельности: реализующие товары на экспорт; реализующие горюче-смазочные материалы иностранным авиакомпаниям, выполняющим международные полеты, международные воздушные перевозки, для заправки воздушных судов; реализующие Нацбанку аффинированное золото, произведенное из сырья, добытого налогоплательщиком самостоятельно или приобретенного в собственность с целью переработки», — говорится в сообщении.

Возврат суммы превышения НДС производится на основании требования о возврате этой суммы, указанного в декларации по НДС за налоговый период, в течение 15 рабочих дней без проведения налоговой проверки. При этом в течение срока возврата суммы превышения НДС начинается после истечения 30 календарных дней со срока, установленного для представления декларации по НДС.

Предполагается, что таким образом через цифровой тенге будут сняты излишние бюрократические процедуры, а сам процесс возврата денег ускорится и станет прозрачным благодаря маркировке цифровых денег. Проект продлится до конца 2025 года. После чего, вероятно, будет внедрен повсеместно на все взаимоотношения предпринимателей, имеющих право на возврат НДС.